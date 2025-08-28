Presentazione Reggina: l’Arena si trasforma in uno stadio. Entusiasmo, tifo, passione – FOTO

Entusiasmo, passione e un tifo da stadio hanno reso indimenticabile la serata di ieri all’Arena dello Stretto “Ciccio Franco”, teatro della presentazione ufficiale della Reggina. Migliaia di tifosi hanno gremito gli spalti, regalando alla squadra un’atmosfera magica, quasi unica.

Organizzazione impeccabile

La regia dell’evento è stata curata in ogni dettaglio. Alla conduzione il comico Santo Palumbo, capace di tenere il ritmo con ironia e mestiere, accompagnato dal sottofondo musicale del dj Claudio Polimeni. Sul palco anche l’esibizione della scuola di danza Arabesque, che ha arricchito il programma prima del momento più atteso: l’ingresso dei calciatori.

La Curva Sud protagonista

A rendere speciale la serata è stato soprattutto il pubblico. La Curva Sud si è idealmente trasferita all’Arena, accogliendo ogni singolo giocatore con cori e applausi. Non solo la squadra: il tifo ha accompagnato anche lo staff tecnico, medico (standing ovation per il dottore Pasquale Favasuli), i dirigenti e tutti i dipendenti del club. A chiudere la presentazione, l’inno amaranto cantato da Simone Quartuccio, intonato all’unisono dai presenti.

Gli interventi

Sul palco sono saliti il presidente Virgilio Minniti, mister Bruno Trocini e tutti i calciatori. Grande ovazione per Andrea Di Grazia, Simone Edera, Adriano Montalto e soprattutto per il capitano Antonino Barillà, trascinatore dentro e fuori dal campo.

L’assenza del patron

Un dettaglio non è passato inosservato: il patron Ballarino che, presente in platea, ha scelto di non salire sul palco né di prendere la parola al microfono. Una decisione che non ha però intaccato il clima di festa e partecipazione che ha avvolto l’intera serata.