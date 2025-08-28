Reggina: certezze e promesse di mister Trocini che infiammano i tifosi

Poi il ricordo di quella prima chiamata: "Mi ha emozionato e inorgoglito"

Il tecnico Trocini parla ai tifosi amaranto che hanno gremito l’Arena dello Stretto ‘Ciccio Franco’, con emozione e convinzione: “Siamo forti e quest’anno vinciamo“. Parole dirette e senza esitazioni quelle del mister durante la presentazione ufficiale della Reggina.

“Grazie per l’accoglienza e per essere così numerosi – ha esordito l’allenatore – ci siete stati sempre vicino, ci avete spinto e aiutato. Ci sentiamo in debito con voi“.

Poi l’annuncio che ha acceso l’entusiasmo dei tifosi: “Non vogliamo nasconderci, siamo forti e per questo voglio ringraziare la società e i direttori che ci hanno consentito di costruire questo organico. Vogliamo vincere e vi assicuro che quest’anno vinciamo“.

Trocini ha ricordato anche le sensazioni provate al primo contatto con il club: “La chiamata della Reggina mi ha emozionato e inorgoglito. Questa è una grande piazza, con un blasone importante e un tifo incredibile. Avevo e ho voglia di dare il mio contributo per portare la Reggina dove merita“.