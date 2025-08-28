Reggina, Minniti: ‘Il Granillo è una fortezza, noi daremo tutto’

Emozione e gratitudine. Sono questi i sentimenti espressi da Virgilio Minniti nel corso della presentazione ufficiale della Reggina, davanti a migliaia di tifosi che hanno riempito l’Arena dello Stretto “Ciccio Franco”. Il presidente, visibilmente emozionato, ha iniziato il suo discorso con i ringraziamenti:

“Un grazie a tutti. Alle Istituzioni, gli sponsor, ai tifosi che ci sono sempre stati e a quelli che si stanno avvicinando. Allo staff, ai collaboratori, ai direttori: il livello della squadra si è alzato parecchio anche se non è scontato avere vittorie semplici, ma daremo sempre tutto e suderemo come sempre la maglia.