Reggina, Minniti: ‘Il Granillo è una fortezza, noi daremo tutto’
Poi il ricordo legato all'arrivo del patron Nino Ballarino
28 Agosto 2025 - 08:56 | Redazione
Emozione e gratitudine. Sono questi i sentimenti espressi da Virgilio Minniti nel corso della presentazione ufficiale della Reggina, davanti a migliaia di tifosi che hanno riempito l’Arena dello Stretto “Ciccio Franco”. Il presidente, visibilmente emozionato, ha iniziato il suo discorso con i ringraziamenti:
“Un grazie a tutti. Alle Istituzioni, gli sponsor, ai tifosi che ci sono sempre stati e a quelli che si stanno avvicinando. Allo staff, ai collaboratori, ai direttori: il livello della squadra si è alzato parecchio anche se non è scontato avere vittorie semplici, ma daremo sempre tutto e suderemo come sempre la maglia.
Non vedo l’ora di arrivare al Granillo per vedere la curva che canta. Chiunque arrivi allo stadio deve sapere che quella è una fortezza. Essere qui è un’emozione incredibile. Ricordo ancora quando ho chiamato il mio carissimo amico, un grande professionista, il patron Nino Ballarino: è grazie a lui che questo progetto ha preso forma e sta proseguendo”.