Reggina: cori e applausi per Montalto. Emozionante il suo breve intervento

"Reggio è incredibile, insieme abbiamo fatto tante battaglie"

Dopo l’ovazione riservata al capitano Nino Barillà, l’Arena dello Stretto “Ciccio Franco” ha accolto con altrettanto entusiasmo il ritorno di Adriano Montalto. L’attaccante è stato uno dei colpi di mercato più importanti dell’estate, un innesto voluto e applaudito dalla piazza che non ha mai smesso di dimostrargli affetto.

Il legame con la tifoseria è rimasto intatto. Lo stesso Montalto, emozionato sul palco, ha espresso gratitudine e passione:

“I tifosi della Reggina sono caldi e passionali. Voglio ringraziare la società per avermi ridato questa opportunità. Reggio è incredibile, insieme abbiamo fatto tante battaglie. Non so spiegare le emozioni che provo, mi piacerebbe abbracciarvi tutti, è una sensazione unica. Ci vediamo al Granillo”.

Un passaggio inevitabile anche ai ricordi in amaranto, tra cui il celebre gol al Crotone:

“Puro istinto – ha raccontato – ci avevo già provato qualche settimana prima con la Ternana. Ho visto il portiere fuori dai pali e non ho esitato”.

Per Montalto si apre così un nuovo capitolo con la Reggina. Un ritorno che sa di sfida, di emozioni e di quella voglia di incidere che il pubblico amaranto ha subito percepito e accolto con una standing ovation.