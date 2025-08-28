Reggina, ovazione per il capitano Barillà: ‘Porteremo la squadra dove merita’

Uno dei momenti più emozionanti della serata, è stato senza dubbio l’ingresso in scena del capitano Nino Barillà. Presentato per ultimo, ha ricevuto una vera e propria ovazione dal pubblico accorso all’Arena dello Stretto “Ciccio Franco“.

Reggino autentico, Barillà rappresenta per i tifosi quelle qualità che tutti vorrebbero rivedere in ogni calciatore: senso di appartenenza, attaccamento alla maglia, determinazione e cuore.

Con il suo consueto stile diretto e sincero, ha preso la parola rivolgendosi alla gente amaranto:

“Ci siamo detti tante parole e a distanza di due anni lo facciamo ancora. Ma la nostra voglia non si è spenta mai, sappiamo dove dobbiamo andare e cosa dobbiamo fare. Per forza di cose bisogna portare la Reggina dove merita”.

Parole semplici, ma che hanno acceso ulteriormente l’entusiasmo di una piazza che non ha mai smesso di credere nella squadra e che vede nel proprio capitano il simbolo della rinascita.