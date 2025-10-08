Coppa Italia: in campo otto squadre del girone I. Regolamento in caso di parità
Si giocano i trentaduesimi. Reggina in campo contro il Sambiase
08 Ottobre 2025 - 10:34 | Redazione
Si scende in campo per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia con la Reggina impegnata in trasferta contro il Sambiase. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, direttamente calci di rigore per stabilire le qualificate ai sedicesimi che si giocheranno il prossimo 22 ottobre. Di seguito le squadre del girone I che scenderanno in campo:
Il programma delle partite
Savoia-Paganese (Paccagnella di Bologna)
Nocerina-Gelbison (Dell’Oro di Sondrio)
Sambiase-Reggina (Coppola di Castellammare di Stabia)
Castrumfavara-Nuova Igea Virtus (Iorfida di Collegno)
Enna-Sancataldese (Femia di Locri)