Reggio, il cordoglio di Falcomatà per De Tommasi: ‘Punto di riferimento nel panorama giuridico’

Il consigliere regionale del Partito Democratico, Giuseppe Falcomatà, esprime «profondo cordoglio per la scomparsa dell’avvocato Mario De Tommasi, figura di alto profilo professionale e civile, che ha rappresentato, per molti anni, un punto di riferimento nel panorama giuridico, politico, istituzionale e culturale della città di Reggio Calabria e dell’intero territorio metropolitano».

“Professionista stimato e grande uomo di cultura – scrive Falcomatà, in una nota stampa – l’avvocato De Tommasi ha svolto, con competenza e rigore, importanti incarichi al servizio della pubblica amministrazione, distinguendosi per il contributo offerto come legale del Comune, componente del Consiglio Superiore della Pa e fiduciario dell’Avvocatura dello Stato per la nostra provincia.Al suo impegno da fine e colto giurista – ricorda il consigliere regionale – ha affiancato una significativa esperienza politica, ricoprendo, da strenuo sostenitore dei valori dei cattolici democratici, il ruolo di segretario provinciale della Democrazia Cristiana fino al definitivo scioglimento dello “Scudo crociato”.Nel corso della mia esperienza ho avuto l’occasione di frequentarlo, facendo pratica nel suo Studio Legale, e di apprezzarne le immense qualità umane oltre che professionali, un’esperienza che è servita ad orientare la bussola sul mio percorso professionale e politico”.

Nel sottolinearne la statura morale, il senso delle istituzioni e la dedizione al bene comune, Giuseppe Falcomatà si unisce, «con sincera partecipazione, al dolore dei familiari di De Tommasi, dei suoi figli Fabio e Gea, degli amici e di quanti ne hanno condiviso il percorso umano e professionale».