Coronavirus a Reggio, i Portatori della Vara: ‘Una preghiera alla Madre Consolatrice’

Credo -si legge sul profilo Facebook di Gaetano Surace (Presidente Portatori della Vara)- che tutti i reggini in questo particolare periodo, chi in modo esplicito e chi in maniera più riservata, abbia rivolto una preghiera alla Madre Consolatrice, Avvocata del popolo di Reggio, affinché interceda per tutti noi con il suo figlio Gesù.

Leggi anche