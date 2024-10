Coronavirus, Occhipinti: ‘Serve massima collaborazione da parte dei cittadini’

Vanno dunque messe in atto tutte le misure prudenziali per non mettere a rischio la salute pubblica

«L’aggravarsi dell’emergenza sanitaria legata al diffondersi del Coronavirus obbliga tutti noi ad assumere comportamenti responsabili e collaborativi al fine di riuscire a superare la crisi con il minor numero di perdite e nel più breve tempo possibile».

Il delegato per l’Udc della Provincia di Reggio Calabria Riccardo Occhipinti annuncia lancia il proprio appello alla Comunità calabrese e reggina per fare in modo che siano ridotti al minimo i comportamenti a rischio.

«Va nella direzione giusta – spiega Occhipinti – l’ordinanza emanata dalla governatrice Jole Santelli che ha previsto l’obbligo di autodenuncia per chi arriva da zone a rischio con quarantena obbligatoria e isolamento domiciliare con sorveglianza attiva».