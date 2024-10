Coronavirus a Reggio, il professore di Agraria sta bene. A breve il rientro a casa

Sta bene ed è in ottima salute.

Il professore reggino dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, ricoverato dal 4 marzo presso il reparto di Malattie Infettive del Grande Ospedale Metropolitano, affetto da coronavirus, è sereno e fiducioso.

Le sue condizioni cliniche sono buone e gli accertamenti eseguiti fino ad oggi non destano alcuna preoccupazione.

Ha avuto il sospetto di aver contratto il virus e per questo si è recato volontariamente in ospedale per i dovuti accertamenti. Dopo il risultato positivo del tampone il docente del Dipartimento di Agraria è stato sottoposto alla terapia, come da protocollo.

L’equipe dei medici sta valutando l’eventuale rientro a casa, che potrebbe avvenire già da questa sera. Sottolineiamo quindi come al momento il professore non presenta alcuna patologia e a breve rientrerà a casa.

Professionalità, serietà e grandi capacità organizzative. Il docente di Agraria ripone grande fiducia nello staff del G.O.M. di Reggio e si sta affidando alle cure necessarie sottoponendosi al ‘ricovero forzato‘.

Il servizio di prevenzione funziona perfettamente monitorando costantemente le condizioni di salute del paziente.

Il professore reggino dunque sta bene ed è assistito con grande professionalità e serietà. Il protocollo prevede adesso le opportune verifiche su parenti, amici e colleghi o tutte le persone che hanno avuto contatto con il professore.