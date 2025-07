UniRC: i corsi di laurea in economia una formazione di qualità al passo con i tempi

Corsi triennali e magistrali in Economia alla Mediterranea: formazione moderna, sbocchi professionali e tasso di occupazione oltre il 90%

Il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane (DiGiES) dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria offre l’opportunità di una formazione d’eccellenza in campo economico, con i corsi di laurea triennale in Scienze Economiche (L-33) e, a seguire, un biennio di specializzazione con la laurea magistrale in Economia (LM-56).

Entrambi i percorsi integrano conoscenze aziendali, giuridiche e di metodi quantitativi, dotando i laureati di competenze spendibili nel mondo del lavoro.

Professioni tradizionali e nuove opportunità

Il percorso di studi permette l’accesso a professioni tradizionali quali:

manager,

analista economico e finanziario,

esperto contabile,

dottore commercialista,

insegnante di discipline economico-giuridiche.

Allo stesso tempo, guarda con attenzione alle nuove professioni:

imprenditori,

policy maker nelle istituzioni,

manager digitali,

agenti dello sviluppo locale.

Competenze orientate al futuro

Tra gli obiettivi prioritari:

competenze di analisi economica per interpretare i comportamenti degli agenti su scenari competitivi,

per interpretare i comportamenti degli agenti su scenari competitivi, competenze per l’innovazione nelle imprese ,

, competenze manageriali orientate alla responsabilità ambientale e sociale ,

, analisi dei mercati locali, nazionali e internazionali,

locali, nazionali e internazionali, progettazione di politiche pubbliche in un’economia globale e sostenibile.

Il corso triennale in Scienze Economiche consente di acquisire le competenze di base per un primo ingresso nel mondo del lavoro. Il corso magistrale in Economia rafforza e sviluppa le competenze, offrendo accesso a professioni più qualificate.

Economista d’impresa ed economista applicato

Il laureato magistrale può operare come:

economista d’impresa , rispondendo alle esigenze di competenze economico-manageriali legate a innovazione tecnologica e Intelligenza Artificiale ,

, rispondendo alle esigenze di competenze economico-manageriali legate a , economista applicato, capace di analizzare scenari economici globali, con attenzione a sostenibilità ambientale, economica e sociale.

Didattica innovativa e legame con il territorio

L’offerta formativa è oggetto di costante aggiornamento grazie al coinvolgimento di:

docenti,

studenti,

ordini professionali,

rappresentanti del mondo imprenditoriale e istituzionale.

Tra le iniziative di terza missione:

sportello ImprendiReggioCalabria,

tirocini curriculari presso enti, imprese e studi professionali,

opportunità di internazionalizzazione,

didattica innovativa e orientata alle sfide del lavoro.

Un investimento per il futuro

Il tasso di occupazione dei laureati in Economia è del 92,1% a 5 anni dalla laurea triennale e dell’88,7% dalla magistrale, confermando la validità del percorso formativo.

Le parole dei coordinatori

“Il corso triennale in Scienze Economiche è cresciuto molto negli ultimi anni e ha raggiunto una struttura solida. Vogliamo essere un punto di riferimento per il territorio, collaborando con le nostre aziende, dando sempre più servizi agli studenti, offrendo una formazione di qualità e opportunità di lavoro, anche per contribuire a trattenere i giovani nella nostra terra”, dichiara il prof. Andrea Filocamo, coordinatore del corso triennale.