Corso arbitri di calcio: aperte ufficialmente le iscrizioni
Aperte le iscrizioni al nuovo corso gratuito per arbitri di calcio, per ragazzi e ragazze dai 15 ai 35 anni: dà diritto a un credito formativo scolastico
17 Ottobre 2017 - 14:16 | di Eva Curatola
Sono aperte ufficialmente le iscrizioni al nuovo corso per arbitri di calcio per ragazzi e ragazze dai 15 ai 35 anni di età.
Il corso completamente gratuito da diritto ad un credito formativo scolastico.
Diventare arbitri di calcio vuol dire intraprendere un percorso di vita importante, mirato a far crescere ogni associato, non solo sotto l’aspetto atletico, importantissimo per mantenersi in forma, ma soprattutto come uomo o donna, con valori fondamentali al giorno d’oggi, come il rispetto delle regole, degli orari e dell’integrità morale.
Essere arbitro da diritto a un rimborso spese per ogni gara arbitrata, alla tessere federale FIGC che permette l’ingresso gratuito in ogni stadio d’Italia.
Per info e iscrizioni:
presso la nuova sede AIA (Associazione Italiana Arbitri) in via Nicolò da Reggio 7 di fronte chiesa del crocifisso
tel 0965 23929 – o attraverso i nostri canali social facebook e Instagram.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie