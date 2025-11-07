Reggio, successo per il ‘Corso di Formazione in Caffetteria’ di Conpait e Club Kavè 

"L’atmosfera è stata quella di una vera community del gusto, dove la condivisione di competenze e l’amore per il prodotto hanno fatto da filo conduttore" la nota

Si è concluso con grande entusiasmo il Corso di Formazione in Caffetteria organizzato da Conpait in collaborazione con il partner d’eccellenza Club Kavè, presso la sede di Reggio Calabria. Un appuntamento formativo che ha rappresentato un vero e proprio viaggio nel mondo del caffè, tra tecnica, passione e creatività.

Un viaggio tra tecnica, passione e creatività

Il corso ha offerto ai partecipanti un’opportunità unica di crescita professionale e personale, permettendo loro di approfondire le tecniche dell’espresso e della montatura del latte, scoprire nuovi metodi di estrazione e preparazioni creative e vivere la passione per il caffè in un ambiente stimolante e altamente professionale. L’atmosfera è stata quella di una vera community del gusto, dove la condivisione di competenze e l’amore per il prodotto hanno fatto da filo conduttore.

Un sentito ringraziamento va a Club Kavè per la preziosa collaborazione e a tutti i partecipanti che, con entusiasmo e dedizione, hanno reso questa esperienza formativa davvero speciale. Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente nazionale Conpait, Angelo Musolino, insieme al presidente regionale calabrese Fabio Taverna, affiancati da numerosi pasticceri che hanno preso parte all’iniziativa.

Conpait continua a investire nella formazione e nella valorizzazione delle competenze. Restate connessi per scoprire i prossimi corsi e iniziative dedicate ai professionisti del gusto.