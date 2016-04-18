Corso di Ufficiali di gara: oltre cento persone abilitate

Oltre cento i partecipanti al Corso di Ufficiale di Gara svoltosi negli accoglienti locali dell’Automobile Club Reggio Calabria.

Nella sede reggina dell’Ente di Via De Nava, alla presenza del direttore Donatella Bolignano e del presidente della Nuova Commissione sportiva, Salvatore Lipari, oltre cento persone hanno sostenuto gli esami di abilitazione per conseguire la licenza di Ufficiali di gara

La commissione esaminatrice

Dinanzi alla Commissione esaminatrice presieduta da Marco Messina e composta da Antonello Antonazzo e Nazareno Russo, i neo Ufficiali di gara si sono distinti per abnegazione e conoscenza delle norme del settore.

“Un numero di partecipanti -ha affermato la direttrice dell’Automobile Club Reggio Calabria, Donatella Bolignano- che ha superato ogni più rosea aspettativa. Un corso che ha dato i frutti sperati alla vigilia. Adesso, abbiamo la possibilità di muoverci nel migliore dei modi possibili per l’allestimento di competizioni automobilistiche ufficiali”.

Un risultato tra i più alti d’Italia

Agli oltre cento partecipanti di questo corso, infatti, vanno aggiunti anche i quasi trenta ufficiali già in attivo nella città dello Stretto. Un risultato che pone l’Automobile Club Reggio Calabria tra gli Enti più prolifici d’Italia dal punto di vista del numero di Ufficiali di gara. Una grande soddisfazione per l’intero entourage dell’Ente di via De Nava presieduto da Santo Martorano.