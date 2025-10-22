Cure palliative: il corso ECM di Samot Catania e Hospice di Reggio

L’accompagnamento al fine vita richiede professionalità e alta formazione. In questo ambito, Samot Catania ETS (Società per l’Assistenza al Malato Oncologico Terminale) organizza un corso ECM dal titolo “Sedazione palliativa quale atto di cura nell’end stage”, che si terrà sabato 25 ottobre 2025, a partire dalle ore 8, presso il Grand Hotel Villa Itria di Viagrande (CT), in via Antonino Aniante 3.

Un evento importante per le cure palliative

Un evento promosso da Samot Catania ETS, ente accreditato con la Regione Sicilia per l’erogazione delle Cure Palliative domiciliari e convenzionato con le Asp di Enna e Catania, in collaborazione con la Fondazione “Via delle Stelle” Hospice di Reggio Calabria, ente accreditato e convenzionato con l’Asp di Reggio Calabria per l’erogazione del servizio di cure palliative nei 3 setting assistenziali (ricovero, day hospice e assistenza domiciliare) che si avvale di un’equipe domiciliare.

L’evento fornirà gli strumenti culturali necessari all’attuazione della sedazione palliativa, passando dalla definizione agli aspetti farmacologici, psicologici, etici e deontologici. L’incontro rientra tra le azioni progettuali del progetto Spazio Amico: lo sportello delle fragilità, volte a sviluppare il modello delle Cure Simultanee. (Avviso n 1/2024 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per il finanziamento di attività di assistenza psicologica, psicosociologica o sanitaria in tutte le forme a favore dei bambini oncologici e delle loro famiglie).

Sensibilizzazione e formazione per gli operatori di cura

“Vogliamo sensibilizzare gli operatori di cura al controllo delle sofferenze refrattarie di fine vita – spiegano i responsabili scientifici Francesca Arvino, Carmela Savoca e Anna Tiziano – promuovendo la pratica della sedazione palliativa tra gli operatori delle equipe di cure palliative con la conoscenza delle linee guida nazionali, i protocolli attuativi e le procedure. Inoltre, vogliamo condividere le raccomandazioni e le indicazioni di buona pratica di sedazione palliativa, basate sulle migliori evidenze disponibili.”

Il ruolo delle cure palliative nella gestione della sofferenza

Numerosi gli interventi nel corso della giornata, che prevede due sessioni. Giulio Mellini, fondatore di Samot Catania ETS, afferma: “Le cure palliative sono state introdotte in Italia dalla Legge 38/2010 e sono diventate LEA nel 2017. Esse rappresentano un modello di presa in carico dei bisogni del malato terminale e della sua famiglia, garantendo il rispetto della dignità e dell’autonomia della persona umana, assicurandole il controllo della sofferenza fisica e psichica fino all’ultimo giorno di vita. Quando è impossibile il controllo dei sintomi refrattari, nella fase avanzata di una malattia terminale può essere utile e necessario ricorrere alla Sedazione Palliativa, allo scopo di ridurre intenzionalmente la percezione della sofferenza psico-fisica tramite il graduale annullamento della vigilanza. Si tratta di un trattamento medico che non è finalizzato ad anticipare la morte, bensì a ridurre la sofferenza del paziente e dei familiari, nelle fasi finali della malattia.”

Una formazione multidisciplinare per gli operatori

Un iter delicato e importante che ha bisogno di formazione destinata alle equipe curanti in tutti i setting di cura, per rispondere in modo efficace ai bisogni delle persone malate.

“La sedazione palliativa rappresenta l’esito di un percorso multidisciplinare reso possibile da un accurato e complesso lavoro intraprofessionale da parte di ciascuno degli operatori di cura facenti parte dell’equipe – afferma Vincenzo Nociti, Presidente della Fondazione Via delle Stelle di Reggio Calabria – il tutto sempre accompagnato da grande professionalità ed amore verso chi ha più bisogno di noi.”