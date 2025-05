Massaggio infantile a Reggio: un tocco d’amore per creare un legame speciale con il tuo bambino

Il metodo del massaggio Infantile IAIM aiuta a ridurre il pianto e non solo ed è pensato per i bambini da 0 a 12 mesi. Contatta la dott.ssa Valeria Costantino

La famiglia è il cuore di ogni relazione e il primo contatto che il bambino ha con il mondo è proprio quello che nasce nelle braccia di chi si prende cura di lui.

Per questo, la dott.ssa Valeria Costantino ha creato un’opportunità unica per tutti i genitori, care-giver e reggini che desiderano arricchire il legame affettivo con il proprio piccolo, importando in città il Massaggio Infantile IAIM.

Un programma certificato dall’International Association of Infant Massage (IAIM) che offre un percorso che va oltre il semplice massaggio, diventando un’esperienza di condivisione e comunicazione tra genitori e bambini.

Pensato per i bambini da 0 a 12 mesi, il massaggio infantile è uno strumento prezioso che non solo aiuta a ridurre il pianto, le coliche e lo stress, ma favorisce anche una comunicazione profonda e naturale tra genitore e bambino, migliorando il benessere fisico ed emotivo di entrambi.

Massaggio infantile IAIM a Reggio Calabria

Il programma si articola in 5 incontri della durata di circa un’ora e mezza ciascuno. Durante ogni incontro, i genitori apprenderanno la sequenza di massaggi direttamente sul proprio bambino, sotto la guida esperta della dott.ssa, che invece praticherà il massaggio su una bambola.

Ogni sessione prevede una dimostrazione, seguita dalla pratica diretta, un’esperienza coinvolgente che permette di imparare in modo pratico e soprattutto affettuoso.

I benefici del Massaggio Infantile IAIM

In occasione della festa della mamma, ricordiamo quanto sia importante ed indissolubile il legame che si instaura con il neonato e quali sono i benefici del massaggio infantile.

Per i genitori : favorisce una migliore comprensione del bambino, rafforza il legame affettivo e aiuta a ridurre lo stress.

: favorisce una migliore comprensione del bambino, rafforza il legame affettivo e aiuta a ridurre lo stress. Per il bambino : aiuta a ridurre il pianto, le coliche, migliora la qualità del sonno e favorisce la serenità generale.

: aiuta a ridurre il pianto, le coliche, migliora la qualità del sonno e favorisce la serenità generale. Per la società: promuove il rispetto, l’empatia e la riduzione dei conflitti, creando una comunità più consapevole e unita.

Gli incontri si svolgeranno presso lo studio della Dott.ssa Costantino a Villa San Giovanni e Reggio Calabria in studio privato, ma vi è anche la possibilità, su richiesta, di organizzare delle incontri domiciliari.

Ogni corso è pensato per un massimo di 5 mamme/papà ed i loro bambini, per garantire un’attenzione personalizzata e creare un ambiente accogliente e intimo.

Iscrizioni aperte

Le iscrizioni sono ufficialmente aperte. Non perdere l’opportunità di partecipare a questo percorso che arricchirà il legame con il tuo bambino, promuovendo il suo benessere e migliorando la qualità del tempo trascorso insieme.

Contatta la dott.ssa Valeria Costantino* per maggiori informazioni e per prenotare il tuo posto nel corso di Massaggio Infantile IAIM.

Per maggiori informazioni è possibile contattare la dott.ssa Costantino al numero 3455887954.

*N.B. Laureata in terapia della neuro e psicomotricità presso l’Universitá Luigi Vanvitelli di Napoli iscritta all’albo di Reggio Calabria. Laureata magistrale in psicologia clinica e della riabilitazione presso l’Università Unicusano. Insegnante certificata internazionale del massaggio infantile IAIM.