Cortocircuito e aumento dell’intensità a cura di Fabio Da Chirico

” In Calabria è emerso un vero fermento democratico, assolutamente trasversale per appartenenza generazionale o per territorio di provenienza; ho avuto modo di constatare un panorama artistico molto vario e diversificato, e non parlo solo di arti visive, ma mi riferisco anche alla musica e al teatro, non sempre di altissima qualità, ma molto interessante e davvero diffuso. Direi un territorio ad alta densità creativa, soprattutto giovanile, forse perché è evidente la percezione dell’assenza di Istituzioni e di una vera programmazione concertata.”