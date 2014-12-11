City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Cosenza: a Palazzo Arnone le mostre San Francesco da Paola – Iconografia e devozione

Dalla collezione di Roberto Bilotti Ruggi d'Aragona, dipinti seicenteschi e reliquiari del santo patrono della Calabria e sculture di grandi artisti del Novecento

11 Dicembre 2014 - 02:09 | di Redazione

Palazzo Arnone a Cosenza: mostre San Francesco da Paola, Iconografia e devozione, dalla collezione Bilotti

Giovedì 11 dicembre 2014 a Cosenza, Palazzo Arnone, sono state inaugurate le mostre San Francesco da Paola – Iconografia e devozione e De Chirico, Greco, Rotella, Consagra nella sezione Arte contemporanea. Le opere provengono dalla ricca e interessante collezione d’arte di Roberto Bilotti Ruggi d’Aragona.

Hanno presenziato all’iniziativa: Francesco Prosperetti, direttore regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Calabria; Mario Occhiuto, sindaco di Cosenza; Rosanna Caputo, direttore della Galleria Nazionale di Cosenza e Roberto Bilotti, collezionista. Modererà: Gemma-Anais Principe.

La mostra su San Francesco da Paola

La mostra dedicata a san Francesco da Paola, patrono della Calabria, propone un’attenta e puntuale riflessione attorno alla figura, al culto e alla devozione del santo paolano – che tanto ha ispirato gli artisti nel corso dei secoli – condotta attraverso la preziosa collezione di dipinti, per di più seicenteschi, e di reliquiari di proprietà di Roberto Bilotti Ruggi d’Aragona, incrementatasi  nel tempo con donazioni e lasciti familiari.

La mostra, ordinata secondo un criterio cronologico, presenta opere di straordinario interesse storico-artistico e iconografico. Fra le quali il ritratto a mezzobusto del santo, dei primi anni del Seicento; il San Francesco di Paola orante di Claude Mellan; il San Francesco di Paola di Jusepe Ribera datato 1640; il San Francesco di Paola dona i ceri al conte d’Arena, dei primi decenni del  Seicento già attribuito a Luca Giordano, ma più verosimilmente di Paolo  Finoglio.

In esposizione, ancora, una raffigurazione del santo realizzata dal cosentino Enrico Salfi tra il secondo e il terzo decennio del Novecento.

Completano il percorso alcuni reliquiari, databili entro la prima metà del XX secolo.

Arte contemporanea: De Chirico, Greco, Rotella, Consagra

La mostra De Chirico, Greco, Rotella, Consagra nella sezione Arte contemporanea presenta opere di artisti tra i più significativi che hanno segnato profondamente l’arte del ‘900. Così la scultura in terracotta Cavallo e cavaliere con berretto frigio, di Giorgio De Chirico; Solida n.11 e Onice attribuite a Pietro Consagra; la Gigantea di Mimmo Rotella e La Vittoria Olimpica di Emilio Greco.

Dalla collezione Bilotti San Francesco da Paola – Iconografia e devozione De Chirico, Greco, Rotella, Consagranella sezione Arte ContemporaneaSoprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici della CalabriaDirettore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Calabria: Francesco Prosperetti Coordinamento: Rosanna CaputoUfficio stampa: Silvio Rubens Vivone – Patrizia Carravetta Tel.:  0984 795639 fax  0984 71246E-mail: sbsae-cal.ufficiostampa@beniculturali.it

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Cosenza Arte
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?