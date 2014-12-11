Cosenza: a Palazzo Arnone le mostre San Francesco da Paola – Iconografia e devozione

Dalla collezione di Roberto Bilotti Ruggi d'Aragona, dipinti seicenteschi e reliquiari del santo patrono della Calabria e sculture di grandi artisti del Novecento

Giovedì 11 dicembre 2014 a Cosenza, Palazzo Arnone, sono state inaugurate le mostre San Francesco da Paola – Iconografia e devozione e De Chirico, Greco, Rotella, Consagra nella sezione Arte contemporanea. Le opere provengono dalla ricca e interessante collezione d’arte di Roberto Bilotti Ruggi d’Aragona.

Hanno presenziato all’iniziativa: Francesco Prosperetti, direttore regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Calabria; Mario Occhiuto, sindaco di Cosenza; Rosanna Caputo, direttore della Galleria Nazionale di Cosenza e Roberto Bilotti, collezionista. Modererà: Gemma-Anais Principe.

La mostra su San Francesco da Paola

La mostra dedicata a san Francesco da Paola, patrono della Calabria, propone un’attenta e puntuale riflessione attorno alla figura, al culto e alla devozione del santo paolano – che tanto ha ispirato gli artisti nel corso dei secoli – condotta attraverso la preziosa collezione di dipinti, per di più seicenteschi, e di reliquiari di proprietà di Roberto Bilotti Ruggi d’Aragona, incrementatasi nel tempo con donazioni e lasciti familiari.

La mostra, ordinata secondo un criterio cronologico, presenta opere di straordinario interesse storico-artistico e iconografico. Fra le quali il ritratto a mezzobusto del santo, dei primi anni del Seicento; il San Francesco di Paola orante di Claude Mellan; il San Francesco di Paola di Jusepe Ribera datato 1640; il San Francesco di Paola dona i ceri al conte d’Arena, dei primi decenni del Seicento già attribuito a Luca Giordano, ma più verosimilmente di Paolo Finoglio.

In esposizione, ancora, una raffigurazione del santo realizzata dal cosentino Enrico Salfi tra il secondo e il terzo decennio del Novecento.

Completano il percorso alcuni reliquiari, databili entro la prima metà del XX secolo.

Arte contemporanea: De Chirico, Greco, Rotella, Consagra

La mostra De Chirico, Greco, Rotella, Consagra nella sezione Arte contemporanea presenta opere di artisti tra i più significativi che hanno segnato profondamente l’arte del ‘900. Così la scultura in terracotta Cavallo e cavaliere con berretto frigio, di Giorgio De Chirico; Solida n.11 e Onice attribuite a Pietro Consagra; la Gigantea di Mimmo Rotella e La Vittoria Olimpica di Emilio Greco.

Dalla collezione Bilotti San Francesco da Paola – Iconografia e devozione De Chirico, Greco, Rotella, Consagranella sezione Arte ContemporaneaSoprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici della CalabriaDirettore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Calabria: Francesco Prosperetti Coordinamento: Rosanna CaputoUfficio stampa: Silvio Rubens Vivone – Patrizia Carravetta Tel.: 0984 795639 fax 0984 71246E-mail: sbsae-cal.ufficiostampa@beniculturali.it