Dopo quest’estate torbida che, a dispetto degli altri anni, si è fatta molto attendere, comincia il countdown per le feste natalizie.

Il primo pensiero dei lavoratori saranno sicuramente le ferie invernali, che portano con sé non solo la corsa allo shopping, ma anche tante sorprese. Fra queste, una è già stata svelata. Quest’anno infatti Cosenza si appresta a rivoluzionare il modo di vedere il Natale.

Il tema scelto: le fiabe Disney

Non più le solite luci ad accompagnare cittadini e turisti durante il periodo natalizio, ma qualcosa che catturerà l’attenzione di grandi e piccini. Il tema è infatti già stato scelto e si tratta proprio della fiabe Disney che hanno accompagnato l’infanzia di milioni di bambini nel mondo.

A dare la notizia è il Quotidiano del Sud, secondo cui i render sono pronti, manca la definizione dei costi, che sarà completata nei prossimi giorni. L’incarico per realizzare l’impresa innovativa dal forte impatto visivo sarà affidato invece con una procedura ad evidenza pubblica, come è stato fatto lo scorso anno, chiudendo con la prassi degli affidamenti diretti della passata consiliatura, finiti al centro di un’inchiesta della Procura.

L’incarico e le luminarie di corso Mazzini

Quest’anno i fornitori di luminarie dovranno quindi confrontarsi con le più amate fiabe Disney, che su corso Mazzini garantiranno un colpo d’occhio di sicuro effetto sui bambini. La Sirenetta, Alice nel Paese delle Meraviglie, Cenerentola, Biancaneve e i sette anni, la Bella e la Bestia fino all’isola che non c’è, con Peter Pan, Trilly e Capitan Uncino ricostruiti tra piazza XV marzo e la Villa Vecchia.

A Cosenza si prospetta quindi un Natale da non dimenticare.