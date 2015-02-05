Cosenza, il 12 febbraio chiusi il Palazzo Arnone, la Galleria Nazionale e il Laboratorio di Restauro
La Soprintendenza comunica la chiusura al pubblico per la festa patronale della Madonna del Pilerio
05 Febbraio 2015 - 09:36 | di Redazione
La Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici della Calabria comunica che il 12 febbraio, in occasione della festa patronale della città di Cosenza dedicata alla Madonna del Pilerio, rimarranno chiusi al pubblico Palazzo Arnone, che ospita la Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici della Calabria e la Galleria Nazionale di Cosenza, e il Laboratorio di Restauro della Soprintendenza.
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