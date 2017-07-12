A Cosenza la XII°Edizione della rassegna ‘Chi è di scena’

Al via la rassegna “CHI È DI SCENA” promossa ed organizzata dal Comune di Castrolibero nell’ambito delle attività culturali dell’estate 2017 e giunta oggi alla sua 12° Edizione. Si parte con la sezione teatro amatoriale “SU’ IL SIPARIO” sezione organizzata in collaborazione con l’Associazione culturale “DITIRAMBO”, al fine di intensificare l’azione amministrativa a sostegno delle nuove realtà culturali che operano sul territorio.

Il programma presentato dal Comune

Il programma è stato presentato ieri dal Sindaco Giovanni Greco e dalla Consigliera comunale con delega alla Cultura, Yleana Illuminato. Primo appuntamento il prossimo giovedì con “Tre uomini e na seggia” direttamente da Conzativicci in scena Eliseno Sposato, Antonio Filippelli e Roberto Giacomoantonio. Altri sette appuntamenti, si susseguiranno ad ingresso gratuito, per tutto il mese di luglio.

Si prosegue il 15 luglio con la compagnia di balletto Ruggiero Leoncavallo che presenta “Ricordo Sconnesso” tratto dal libro di Simona Stamelliti, regia e coreografie di Simona Altomare. Martedì 18 in scena la compagnia l’istrione di Marano Principato presenta “Il destino” di Luigi Speciale, regia di Pino Salerno; Sabato 22 in scena la “Cavalleria Rusticana” per la regia di Ciccio De Rose, compagnia teatrale I Forgiari.

Gli appuntamenti di fine luglio e il teatro amatoriale

Appuntamento il 24 luglio con “Sarto per signora” regia di Alessandro Chiappetta, Compagnia Teatrale Quinta Scena di Castrolibero. Ancora teatro amatoriale mercoledì 26 con la Compagnia I Pagliacci di Montalto Uffugo in “Curnutu e Cutiantu” Regia di Paolo Guglielmelli; venerdì 28 ”Tressette col morto” testo di Gerry Petrosino regia di Aurelia Carbone in scena la compagnia Incastrolibero. La chiusura della rassegna è affidata alla Compagnia Teatrale I Malepatuti con “Cercasi attore” Regia di Luigi Speciale il 31 luglio. Dal 2014, l’amministrazione Comunale, ha inteso negli anni dedicare un ampio spazio al teatro amatoriale ed alla valorizzazione delle competenze artistiche degli attori locali, raccogliendo un ampio consenso di pubblico ed un elevato livello di gradimento. “in scena professionisti ed amatori del teatro – dichiara la Consigliera comunale Yleana Illuminato – e la maggior parte di loro cura questa passione nel tempo libero. È affascinante vedere l’impegno che mettono sia durante la preparazione, che nel corso delle performance. Ogni anno abbiamo voluto aggiungere un quid pluris. Il primo anno abbiamo ospitato le compagnie del territorio. Il secondo abbiamo allargato gli orizzonti, ospitando compagnie di altri Comuni a noi vicini. Una formula che è risultata vincente e che abbiamo garantito anche per l’edizione 2017”. La rassegna è organizzata con l’associazione Ditirambo, presidente Antonello Lombardo e coordinamento artisti a cura di Massimo Scarpelli. Seguiranno, ad agosto e settembre, una serie di altri appuntamenti che interesseranno le arti della musica, del teatro professionisti, i laboratori e le attività ludico formative per i più piccoli. “Promuovere la cultura – dichiara il sindaco Giovanni Greco – è’ un modo efficace per riqualificare i Centri urbani favorendo l’incontro fra esperienze sociali diverse, promuovendo la conoscenza delle tradizioni del territorio al fine di diffondere, fra le nuove generazioni, l’utilizzo delle vocazioni artistiche quale importante mezzo espressivo”.