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Cosenza: le canzoni popolari italiane nello spettacolo di ‘Cantica

Un viaggio tra le canzoni popolari di diverse regioni italiane con i ragazzi dell'associazione Cantica e un'ospite d'eccezione: la serata è anche un'occasione di solidarietà

05 Aprile 2017 - 14:13 | di Federica Geria

Cosenza, spettacolo «La musica della Terra» dell'associazione Cantica

S’intitola “La musica della Terra” ed è uno spettacolo musicale che l’associazione “Cantica” di Settimo di Montalto Uffugo porterà in scena sabato prossimo, 8 aprile, alle 20,30, all’auditorium “Guarasci”, a Cosenza. All’evento sarà presente Grazia Di Michele, cantante a autrice molto nota al pubblico per il suo curriculum artistico in cui può annoverare la partecipazione a diversi festival di San Remo, ma anche per la sua partecipazione alla trasmissione di Canale 5 “Amici”. “Di Michele – dice il presidente di “Cantica”, Donatella Gardi – è un po’ la curatrice artistica dello spettacolo, ed ha voluto che i ragazzi della nostra associazione portassero sul palcoscenico cosentino le canzoni popolari di diverse regioni italiane con l’intento di proporre, attraverso la musica, un itinerario di educazione e di linguaggio che coinvolge l’affettività, il sentimento e la fantasia dei giovani, valori questi caratterizzanti l’attività della “Cantica”. In occasione della manifestazione è prevista una raccolta di fondi da devolvere interamente all’Associazione “Orthopaedics Onlus” con sede in via delle Cascine 156/B Pisa, che si occupa di problematiche socio-sanitarie in Africa attraverso proprie strutture, in particolare dei bambini con gravi deformazioni scheletriche.

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