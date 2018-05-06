Cosenza fa il pieno: il Palacus ospita il 3 contro 3
La Fip Calabria organizza la fase regionale del torneo 3 contro 3 Italia: le vincenti andranno alle finali nazionali di Castellana Grotte
06 Maggio 2018 - 09:50 | di Eva Curatola
Nel mese di maggio 2018 la Fip Calabria organizza la fase regionale del Torneo “3 contro 3 Italia” riservato alle categorie Under 18 ed Under 16.
Seguendo i dettami della Federazione centrale con la voglia di valorizzare al meglio la nuova disciplina olimpica del gioco del basket a metà campo (la disciplina esordirà durante le Olimpiadi di Tokyo 2018), anche la Calabria inizia a fare sul serio.
La fase regionale al PalaCus di Rende
Si inizierà con la fase maschile e femminile Under 16 domenica 6 maggio 2018 al PalaCus di Rende.
Le squadre vincenti di ogni categoria saranno ammesse alle Finali Nazionali in programma a Castellana Grotte dal 22 al 30 giugno 2018.
La fase silana sarà presieduta dal Delegato Fip Calabria Fabio Lorenzi.
Il Commissario di gara sarà Antonello Schiumerini.
Le squadre in campo nell’Under 16
Nella categoria Under 16 in rosa scenderanno in campo le seguenti compagini: Centro Basket Catanzaro, Gm Basket Cosenza, Eutimo Locri e Gio & Gio Palmi.
Nella categoria Under 16 maschile, invece, spazio per tre selezioni del Cus Cosenza, ben sei selezioni della Smaf Catanzaro, due selezioni a testa per Basket Alan Gioia Tauro, Pallacanestro Bagnara, Pollino Basket, Viola Reggio Calabria,Abacos Rende, Vis Reggio Calabria e Basket Ball Lamezia.
Una squadra i campo per Julitta Tortora, Scuola di Basket Crotone,Ymca SIderno e Gio & Gio Palmi.
Arbitri e ufficiali di campo
Gli arbitri della manifestazione saranno Sposato, Nocera, Bottino, Milito, Loccisano e De Vuono.
Gli team degli ufficiali di campo è formato da Macchione, Romeo, Sabato, Coscarelli, Rizzuto, Iazzolino, Filice, Zumpano e Cardamone.
Si inizierà alle ore 9 con orario di chiusura stabilito per le ore 17.
Fonte: Ufficio Stampa Fip Calabria
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