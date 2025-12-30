Cosoleto, il cordoglio del sindaco Surace per la scomparsa del Conte Carlo Brandolini D’Adda

In una nota ufficiale, il primo cittadino ha parlato di una figura stimata e rispettata, il cui ricordo resterà vivo nella memoria della comunità di Cosoleto

Il sindaco di Cosoleto, Angelo Surace, ha espresso il cordoglio dell’amministrazione comunale per la scomparsa del Carlo Brandolini D’Adda.

In una nota ufficiale, il primo cittadino ha parlato di una figura stimata e rispettata, il cui ricordo resterà vivo nella memoria della comunità. Parole di vicinanza sono state rivolte alla moglie, Stella Taccone, appartenente alla storica famiglia Taccone dei Marchesi di Sitizano, da sempre legata alla vita e alla storia del paese.

«Il conte Carlo lascia un vuoto umano difficile da colmare», si legge nel messaggio. Il sindaco ha ricordato la gentilezza, il senso del dovere e la discreta eleganza che ne hanno contraddistinto la vita, indicandoli come esempio per tutti.

A nome dell’amministrazione comunale e dell’intera cittadinanza, Surace ha infine espresso le più sentite condoglianze alla famiglia, auspicando che il calore della comunità possa offrire conforto in un momento di grande dolore.