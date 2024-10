Covid a Platì, Klaus Davi: ‘Basta insulti. I politici dovrebbero essere prudenti’

“Basta insulti e umiliazione per i cittadini di Platì e della Locride. I politici non dovrebbero usare i media nazionali per denigrare una parte del loro territorio, magari solo perché non è un loro bacino elettorale. Magari perché è già un territorio ferito e colpito da povertà e criminalità, ma pieno di generosità, umanità e calore, qualità che in politica sono del tutto assenti. La criminalizzazione non è esattamente il modo per motivare cittadine e cittadini”.