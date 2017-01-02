CRAC presenta gli Aftersalsa in concerto

Synth-wave e dark-wave nell'ultimo appuntamento di gennaio della rassegna Lights in the Storm al CRAC di Lamezia Terme: chi sono gli Aftersalsa

AFTERSALSA è un progetto di ispirazione synth-wave/dark-wave formatosi nel 2015 in Brianza. Originariamente nato come un DIY project di Simone Manzotti (synth/produzione) e Matteo Zappa (voce/basso), ha visto un ampliamento della formazione con l’entrata di Nicolò Posenato (synth) e Dario Azzollini (chitarra), con l’intento di portare il tutto anche in dimensione live.

I singoli e il primo EP Chances

Nei primi due mesi del 2016 sono stati pubblicati i due singoli “Vixion” e “Tispario” che hanno portato la band e calcare i più importanti palchi di Milano e dintorni. Il 21 ottobre è stato pubblicato il primo EP di 4 tracce “Chances”, nato sotto la produzione artistica di Giacomo Zambelloni.

Il 6 Gennaio sarò l’ultimo giorno disponibile per visitare la mostra di Reggio Zenitale e PH 35. Inoltre questo degli Aftersalsa sarà l’ultimo appuntamento di gennaio della rassegna stessa. CRAC riprenderà le proprie attività il 6 Febbraio con la residenza di Matteo Sedda.

LA RASSEGNA

“LIGHTS IN THE STORM” è la seconda stagione organizzata dal CRAC | Centro di Ricerca per le Arti Contemporanee di Lamezia Terme (CZ): arti visive, danza, musica, installazioni, djset ed eventi legati al food di qualità. Il titolo viene fuori da una riflessione sul rapporto tra il territorio e le realtà di operatori culturali coesistenti a CRAC: “In questi ultimi due anni abbiamo assistito ad una voglia di mettersi al lavoro, ad una necessità di progresso da parte degli operatori locali, ad un desiderio di ricreare nella nostra terra ciò che esiste da tanti anni nel resto dell’Italia” – spiega la curatrice Nicoletta Grasso – “Ci è venuta quindi in mente la tempesta, in rapporto al senso di rabbia che un giovane calabrese poteva provare fino a qualche anno fa non trovando qualcosa di stimolante da fare: una mostra, uno spettacolo di ricerca, un concerto di musica elettronica ad esempio. E le luci di cui parliamo sono proprio le realtà come CRAC che in questa rassegna, come nella scorsa, mira a mixare diversi linguaggi artistici caratteristici della contemporaneità”.

Il calendario della rassegna

Calendario:

28 ottobre – 13 novembre: Valentina Procopio & Guido Guglielmelli | fotografia

30 ottobre: Giungla | musica

18 novembre – 4 dicembre: residenza + exhibition di Elisa Muliere & Salvatore Amato | arti visive + fotografia

8 – 18 dicembre: Mario Vitale exhibition | cinema

17 dicembre: Baba Sissoko | musica

21 dicembre – 6 gennaio: Reggio Zenitale & PH35 | architettura vs fotografia

26 dicembre: EGO Unclassic Party con Dj Tree + guests @ The Square Cool Club | musica

28 dicembre: Funk Rimini | musica

29 dicembre: preview FRAC Festival con Indian Wells | musica

30 dicembre: Meta- 6h ambient set 18:00_24:00| musica

6 Gennaio: Aftersalsa | musica

6 – 19 febbraio: residenza + exhibitions di Matteo Sedda & Annabella Cuomo | danza contemporanea vs arti visive

17 febbraio – 5 marzo: Paolo Pisani & Giuseppe Torcasio | fotografia

6 – 19 marzo: residenza + exhibition di Fo Sca & Caroline Garvay | arti visive

20 marzo – 2 aprile: residenza + exhibition di Ester Grossi & Sara Bonaventura | arti visive

23 marzo: Yombe | musica

3 – 18 aprile: residenza + exhibition Chiara Dellerba & Antonio Abatangelo | arti visive

19 aprile – 7 maggio: residenza + exhibition Andreco & Meta- | arti visive vs musica

8 – 21 maggio: Savina Tarsitano | arti visive

*Tutti gli artisti realizzeranno durante le loro residenze anche dei workshop assieme agli studenti delle scuole e degli istituti di Lamezia Terme (CZ)