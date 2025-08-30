Ex Reggina: momento magico per Fabbian e Giacchetta
Tracce di amaranto in tutti i campionati professionistici
30 Agosto 2025 - 10:34 | Redazione
La Nazionale italiana di Rino Gattuso si prepara a ripartire con le qualificazioni ai Mondiali 2026. Dopo l’esonero di Luciano Spalletti, il nuovo ct ha subito tracciato la sua rotta, dando spazio ai giovani e richiamando alcuni giocatori esclusi nelle ultime convocazioni.
Gli impegni per la Nazionale
L’Italia giocherà due partite cruciali per le qualificazioni: venerdì 5 settembre, alle ore 20.45, sfiderà l’Estonia a Bergamo, mentre lunedì 8 settembre sarà la volta di Israele a Debrecen.
Giovanni Fabbian nella lista di Gattuso
Una delle principali novità riguarda Giovanni Fabbian, centrocampista classe 2003, scuola Inter e con la prima esperienza tra i professionisti con la maglia della Reggina. Per lui è la prima convocazione in Nazionale maggiore, un risultato che premia la sua crescita nelle ultime stagioni a Bologna.
Un altro ex amaranto oggi direttore sportivo della Cremonese, Simone Giacchetta, dopo la soddisfazione ottenuta grazie alla seconda promozione in serie A con i grigiorossi, per qualche ora si gode il primato in classifica nella massima serie a punteggio pieno dopo due giornate.