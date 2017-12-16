Sabato 16 dicembre alle 17:30 il centro Crescere Insieme apre il 'Presepe dei Popoli': i bambini fanno incontrare gli abitanti dei sei continenti

Tutto pronto per l’attesissimo “PRESEPE DEI POPOLI”, l’evento inserito nel programma delle festività natalizie della Città di Reggio Calabria e curato da Crescere Insieme, il centro servizi per l’infanzia che ormai da anni si dedica ai più piccoli con progetti, iniziative e laboratori.

Oggi, sabato 16 dicembre, con inizio alle ore 17:30, presso l’accogliente sede dell’associazione sita a Reggio Calabria in via Dante n°5/B, sarà possibile rivivere la Natività e, superando i confini dello spazio e del tempo, visitare le piccole capanne incontrando gli abitanti dei sei continenti e farsi coinvolgere dall’emozione e dall’allegria che solo i bambini sanno trasmettere.

Quest’anno il presepe si pone quale obiettivo la conoscenza dei popoli e quindi sarà possibile incontrare donne e uomini dell’Europa, dell’Africa, dell’Oceania, delle Americhe, dell’Asia, passando da ambientazioni metropolitane a tipici paesaggi naturali e incontaminati.

I personaggi del presepe saranno i tantissimi bambini che partecipano alle numerose attività organizzate quotidianamente dal centro. Gli interpreti, quindi, saranno i piccolissimi del nido, i bambini della scuola materna e quanti, anche più grandi, frequentano i laboratori di scienze, movimento creativo, danza, inglese e doposcuola.

L’invito è rivolto a tutti, la visita al “Presepe dei Popoli” è gratuita e per i graditi ospiti è prevista una gustosa sorpresa.