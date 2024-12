A Villa Arangea il Natale ha il sapore di ‘casa’. Crespelle per tutti i gusti, anche al bergamotto

A Reggio Calabria, il Natale non è solo un momento di luci e celebrazioni, ma un’immersione nei sapori e nelle tradizioni che si tramandano di generazione in generazione. E tra queste, una delle più amate e attese è senza dubbio la preparazione delle crespelle il giorno dell’Immacolata. Questo piatto, semplice ma ricco di storia, è un vero e proprio rito che segna l’inizio delle festività natalizie, ed è proprio in questo giorno che le famiglie reggine si riuniscono attorno alla tavola per condividere la gioia del Natale.

L’8 dicembre a Villa Arangea

Il Bar Villa Arangea, istituzione della città, ha fatto delle crespelle un simbolo di qualità e passione, unendo il fascino della tradizione con l’innovazione. Alla vigilia dell’8 dicembre, il locale è pronto a trasformarsi in un luogo di incontro dove i reggini potranno gustare queste prelibatezze preparate con maestria, rispettando i ritmi e i segreti che da sempre rendono le crespelle una delizia unica.

“La preparazione inizia molto prima – ha raccontato il pasticciere di Villa Arangea. La sera precedente, infatti, l’impasto viene preparato e lasciato riposare nella sua ‘culla’ per tutta la notte. È proprio questo riposo che permette alla pasta di raggiungere quella consistenza perfetta: croccante fuori e morbida dentro. Ogni gesto è un atto di cura, ogni passaggio è eseguito con la massima attenzione. La pasta viene lavorata a mano con energia, battendola contro le pareti del recipiente fino a quando non si stacca naturalmente. Solo in questo modo l’impasto acquista la giusta consistenza, quella che, una volta fritta, darà vita a crespelle leggere e fragranti”.

“Il segreto sta nell’alchimia del tempo e della pazienza – ha aggiunto. Ogni fase della preparazione, dalla lavorazione dell’impasto alla cottura, richiede precisione e passione. Quando l’impasto è pronto, lo pizzichiamo con cura e lo caliamo nell’olio bollente. E così, il calore dell’olio dà vita alla magia: le crespelle si gonfiano, assumendo una crosta dorata e croccante, perfetta per racchiudere il sapore della tradizione”.

Leggi anche

Crespelle per tutti i gusti: un mosaico di sapori

“Le versioni delle crespelle che prepariamo sono un mosaico di sapori, che vanno a soddisfare i gusti più diversi. Per chi ama il salato, prepariamo quelle ripiene di acciughe, stocco, pomodori secchi e la piccantezza della tipica ‘nduja calabrese, un’esplosione di sapori che raccontano la Calabria più autentica. Per chi preferisce i dolci, invece, la scelta è altrettanto ricca: dalle crespelle cosparse di zucchero semolato, alla versione con Nutella, ricotta fresca, o con una fresca crema di limone. E poi, per un tocco di raffinatezza, c’è la crespella al bergamotto, che unisce la dolcezza della pasticceria con il sapore unico di questo frutto che solo la nostra terra sa offrire”.

“Il bergamotto, simbolo della città di Reggio Calabria, è uno degli ingredienti più amati e ricercati nelle preparazioni natalizie del nostro bar. Lo inseriamo in molte delle nostre ricette, creando un connubio perfetto tra tradizione e innovazione. Le frolle al bergamotto, i cannoli ripieni di ricotta e il torrone morbido e croccante sono solo alcuni esempi di come questo frutto dalle mille proprietà riesca a dare un tocco inconfondibile ai nostri dolci natalizi,” racconta con orgoglio il pasticciere di Villa Arangea.

Ogni prodotto dello storico bar reggino è un invito a immergersi nelle tradizioni più genuine di Reggio Calabria, ma con un tocco di modernità che rende ogni piatto unico e inconfondibile. La crespella al bergamotto, in particolare, è un esempio perfetto di come la pasticceria reggina sappia reinterpretare la tradizione con eleganza e creatività.

E così, l’8 dicembre, Villa Arangea si prepara ad accogliere reggini e visitatori per festeggiare l’inizio del Natale con le sue celebri crespelle, disponibili anche per l’aperitivo, accompagnate dal principe degli agrumi, il bergamotto di Reggio Calabria.

Un appuntamento irrinunciabile per chi vuole vivere il giorno dell’Immacolata, assaporando le tradizioni che rendono la nostra città così speciale. Non solo una questione di gusto, ma di emozioni, di storie che si intrecciano attraverso i sapori e che ogni crespella racconta. In fondo, Villa Arangea non è solo un bar, ma un luogo dove il Natale diventa un’esperienza sensoriale.