Non ci interessa più sapere i retroscena, conoscere tutte le minuzie tecniche e amministrative che stanno conducendo la Viola ad una morte dolorosissima. Forse ci siamo illusi, forse avremmo dovuto evitare di sperare in un futuro per questa maglia, per questi colori e per questa città quando tutto stava sprofondando già l’anno scorso. Siamo rimasti accanto alla squadra, sempre. Lo abbiamo fatto perché amiamo la Viola e Reggio, non certo, per come invece ci accusa qualcuno, perché approvavamo l’operato di chi ha causato questo disastro, trascinando nel fango il nome di una realtà gloriosa. Abbiamo fatto persino l’abbonamento per eccesso di speranza, illusi – ma non troppo – di avere qualche scintilla di futuro dopo il disfacimento. Ci sbagliavamo. Complimenti ai vecchi dirigenti per aver disonorato un’intera comunità, complimenti ad Aurelio Coppolino che abbandona la barca che affonda pur avendo strumenti che sembrerebbe possano consentirgli di tappare le falle. Complimenti a tutto il tessuto imprenditoriale “innamorato” della città solo a parole. Complimenti a tutti per aver distrutto un mito.

Al di là del sarcasmo, ringraziamo coach Mecacci, i ragazzi e tutto lo staff per l’impegno che hanno profuso contro tutto e contro tutti. Hanno tutto il nostro rispetto e la nostra ammirazione.

Noi, per quello che ci riguarda, saremo presenti, in contestazione, alle prossime gare della nostra Viola, come sempre abbiamo fatto e sempre faremo. Siamo amareggiati e stanchi, ma non abbastanza per mollare.

SEMPRE ACCANTO ALLA MAGLIA CSB 90