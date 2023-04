Silver Dawn, Mega: 'Le crociere a Reggio contribuiranno allo sviluppo'

Per l'AdSP "la destinazione crocieristica è ancora da consolidare, con alcune criticità da risolvere, come l’assenza di un numero adeguato di guide turistiche abilitate"

I Porti dello Stretto hanno vissuto oggi una giornata da ricordare. Messina e Reggio Calabria infatti hanno ospitato contemporaneamente due importanti scali di navi da crociera, inaugurando una stagione che ci si auspica regalerà all’AdSP, agli operatori e ai territori grandi soddisfazioni.

Nella città calabrese stamattina è approdata la Silver Dawn, della compagnia Silversea, con a bordo 499 passeggeri e 424 membri dell’equipaggio. A terra ad attenderli un caloroso benvenuto organizzato dalla Città Metropolitana, il Comune e la Camera di Commercio con gazebo per informazioni turistiche curato dal Touring Club, bus per il giro turistico e navette per raggiungere il centro urbano messi a disposizione da ATAM, studenti dell’Istituto Tecnico “R. Piria” formati per tempo per offrire ai crocieristi indicazioni su come raggiungere i punti di maggiore attrattività turistica del territorio, una ricca esposizione di prodotti ed eccellenze locali allestita nell’edificio del Mercato Ittico.

L’obiettivo, pienamente raggiunto, è stato quello di mostrare la vocazione turistica di un territorio ancora tutto da scoprire, con potenzialità escursionistiche di grande bellezza ed attrattività e con un porto già pronto ad offrire alle compagnie, come oggi dimostrato, alti livelli di security e servizi all’avanguardia (drone aereo e sottomarino, controlli con macchine radiogene al 100% dei passeggeri in transito, servizio con unità cinofile per controllo dei bus escursioni). La destinazione crocieristica è ancora da consolidare, con alcune criticità da risolvere (come l’assenza di un numero adeguato di guide turistiche abilitate), ma ci sono tutti gli elementi per poter inserire Reggio Calabria negli itinerari delle navi, soprattutto del segmento luxury.

Sull’altra sponda dello Stretto intanto è stato il giorno della maiden call della nuova imponente MSC World Europa, attuale ammiraglia e gioiello della flotta MSC, arrivata con 5833 passeggeri e 2.108 membri dell’equipaggio. Durante la cerimonia di presentazione a bordo la compagnia ha confermato, fra l’altro, il particolare apprezzamento per Messina e per il suo porto dove nel corso dell’anno scalerà con in tutto 39 toccate (29 della nave ammiraglia e una decina di altre navi della compagnia) e circa 200.000 passeggeri. Il legame particolare fra la MSC e la città sarà ulteriormente rinsaldato il 15 agosto in occasione della tradizionale processione della Vara: la MSC World Europa infatti, quel giorno in città e informata per tempo dall’AdSP, ritarderà di alcune ore la partenza per offrire ai propri crocieristi la possibilità di condividere con i messinesi lo spettacolo unico di una delle principali feste religiose e folcloriche della tradizione italiana.

Il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale, Mario Mega, dopo aver fatto la spola fra i due porti sin dalle prime ore di questa intensa giornata per verificare di persona il buon esito dell’organizzazione e portare il saluto ai Comandanti delle navi e alle autorità presenti, ha voluto ancora una volta ribadire la vocazione crocieristica dello Stretto.