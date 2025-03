Crociere di lusso a Reggio, Latella: ‘Confermato l’interesse crescente nei confronti dell’offerta turistica e culturale’

Reggio Calabria si candida a diventare uno dei rinomati poli attrattivi per il turismo delle crociere di lusso nei prossimi anni, mirando a consolidare il suo ruolo di destinazione ideale nel 2025 e nel 2026. Per tracciare le linee guida di questa crescita, si è svolta una riunione a Palazzo San Giorgio, alla quale hanno partecipato il consigliere comunale delegato al Turismo, Giovanni Latella e la coordinatrice dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, Maria Cristiana Laurà.

Durante l’incontro si è discusso dell’organizzazione dei futuri approdi delle crociere luxury che coinvolgeranno anche Atam (l’azienda del trasporto pubblico locale) e le associazioni datoriali reggine. L’obiettivo è creare una sinergia efficace per presentare ai visitatori il meglio che la città e il territorio circostante possono offrire. La collaborazione tra tutti gli attori locali è fondamentale per valorizzare le risorse turistiche, culturali e naturalistiche della città, in modo da garantire un’accoglienza di alta qualità.

Nel 2025, il porto di Reggio Calabria si prepara ad accogliere nove navi da crociera di lusso che si distribuiranno dai mesi di aprile a novembre, con un significativo incremento rispetto agli scali dell’anno precedente che evidenzia la necessità di potenziare le strategie già esistenti, affinché siano messe in atto in maniera ancora più coordinata ed efficiente.

Giovanni Latella ha sottolineato:

«Confermiamo l’impegno dell’Amministrazione Falcomatà, evidenziando che il successo delle prenotazioni deriva anche dall’efficacia dei fam trip organizzati negli anni precedenti dall’Autorità di Sistema Portuale, in collaborazione con gli enti locali reggini. Questi eventi hanno permesso di far conoscere meglio le potenzialità turistiche della città e dei suoi dintorni. Inoltre, gli incontri nelle fiere e gli scambi BtoB (business to business) hanno confermato l’interesse crescente nei confronti dell’offerta turistica e culturale di Reggio Calabria.

Importanti punti di riferimento saranno il Museo Archeologico Nazionale e il Museo del Bergamotto che ha attirato tanti visitatori in particolare dalla Francia. L’inserimento della città negli itinerari delle crociere luxury è una conferma della sua posizione strategica come destinazione di turismo internazionale. Reggio Calabria è pronta ad accogliere nuovi visitatori e a farsi conoscere meglio in tutto il mondo», ha chiuso, evidenziando come l’incremento delle tappe crocieristiche rappresenti una grande opportunità per il territorio.

Proseguendo su questa strada, nelle prossime settimane saranno organizzati ulteriori incontri con tutti gli operatori coinvolti, al fine di migliorare l’organizzazione dell’accoglienza e incrementare ulteriormente l’offerta turistica.