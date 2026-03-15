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IX cronoscalata Coppa dell’Aspromonte. Nasce il comitato interno

L'onorevole Francesco Cannizzaro, nella triplice veste di pilota, sta fornendo un grande contributo per la realizzazione della manifestazione

15 Marzo 2026 - 01:03 | Comunicato

cannizzaro francesco

È partita già da mesi e procede a ritmo spedito la macchina per l’organizzazione della IX cronoscalata Coppa dell’Aspromonte, che si disputerà nel fine settimana dal 19 al 21 giugno sul mitico tracciato che da Santo Stefano conduce a Gambarie. L’evento sarà gestito dalla Scuderia Aspromonte, con in testa il presidente Lello Pirino. Tuttavia, la novità di quest’anno è rappresentata dalla nascita di un comitato operativo interno, creato per supportare nel modo migliore tutti gli aspetti relativi all’organizzazione dell’evento. Il comitato è composto da Angelo Versace, Arcangelo Madaffari, Francesco Cannizzaro, Demetrio Frascati, Domenico Megale, Fabrizio Fallanca, Giovanni Puntorieri e Rocco Musolino.
Proprio l’onorevole Francesco Cannizzaro, nella triplice veste di pilota, appassionato e uomo delle istituzioni, sta fornendo un grande contributo per la realizzazione della manifestazione. Importantissimo è anche il supporto fornito dal comune di Santo Stefano d’Aspromonte, con in testa il sindaco Francesco Malara, dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria e dalla Regione Calabria.
Restate sintonizzati per ricevere tutte le news e gli aggiornamenti in merito alla gara, che si annuncia fin da ora fortemente partecipata da piloti e pubblico.

Reggio Calabria Sport