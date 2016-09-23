CronoVespa: il Vespa Club RC primo dei Club Calabresi

Alla CronoVespa nel Lametino il Vespa Club Reggio Calabria è primo tra i club calabresi e quarto nella classifica a squadre

In un percorso di oltre 63 km, attraversando i bellissimi panorami dell’hinterland lametino, si è svolta l’11 tappa (ed unica calabrese) del campionato di rievocazione storica organizzata dal Vespa Club d’Italia in collaborazione con la Federazione Motociclistica Italiana.

La manifestazione di regolarità, fortemente voluta dal Vespa Club Lamezia Terme, che nasce con l’intenzione e lo scopo di movimentare i veicoli storici e per far rivivere alcune classiche gare del vespismo italiano, ha rappresentato una vera e propria novità per la Calabria

Numerosi i club partecipanti proveniente da tutta Italia tra i quali Mantova, Chiari, Santo Spirito Palese, Caserta, Arezzo, Montecchio Emilia;

In questo contesto il Vespa Club Reggio Calabria, primo classificato tra i club calabresi presenti alla manifestazione, ha ben figurato posizionandosi al quarto posto nella classifica a squadre (dopo Mantova, Chiari e Bari) ed ottenendo, con un brillante Vitrioli, un secondo posto nella classifica GS ed un sesto assoluto e, con l’ormai esperto Luvarà, un decimo assoluto. Di rilievo la prova del giovane diciasettenne Caridi alla sua prima esperienza classificatosi al 27° posto.