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Gasolio per auto annacquato, denunciato gestore di un distributore in Calabria

Sequestrati 13mila litri di carburante con il 4% di acqua. Danni a diverse vetture

23 Settembre 2026 - 12:11 | di Redazione

carburante calabria

Avrebbe diluito il gasolio con acqua provocando, così, danni a diversi automobilisti che si erano fermati a fare rifornimento nella sua stazione di servizio. Per questo motivo il gestore dell’impianto è stato denunciato in stato di libertà per frode in commercio dai finanzieri del Comando provinciale di Crotone che hanno anche sequestrato circa 13mila litri di gasolio annacquato oltre a due cisterne e 8 colonnine di erogazione.

In particolare, nel corso dei controlli, i finanzieri hanno riscontrato la presenza di 513,5 litri di acqua su un totale di 12.797 litri di prodotto (pari al 4,01%), una quantità tale, secodo gli investigatori, “da documentare un gravissimo malfunzionamento, se non un danno strutturale dell’impianto, idoneo a danneggiare gravemente le vetture dei clienti”.

Ed è stata porprio una fitta serie di esposti e segnalazioni presentati da cittadini che avevano riscontrato improvvisi e gravi danni meccanici alle proprie autovetture subito dopo aver effettuato il rifornimento che sono scattate le indagini. Gli accertamenti tecnici e i riscontri eseguiti dalle Fiamme gialle hanno poi confermato le anomalie segnalate.

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