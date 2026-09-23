Reggina, il Ds Romairone: l’importanza degli Under e la conferma contrattuale su Toscano

Abbiamo riportato in altra pagina del giornale, le dichiarazioni rilasciate dal Ds Romairone sul quotidiano sportivo Tuttosport. Di seguito il passaggio sugli Under e sul giovane Toscano: “In D gli under, tre da schierare sempre, sono fondamentali. Domenica è andato in gol il difensore Toscano classe 2008 che è stato acquistato a titolo definitivo dal Genoa“. Ricordiamo che l’esplosione in amaranto del giovane Toscano, arriva in maniera del tutto casuale, almeno per quello che riguarda il suo esordio. Al dodicesimo del primo tempo della gara di Coppa Italia tra la Reggina e il PraiaTortora si fa male alla spalla Palmieri, costretto ad uscire dal campo e successivamente operato per una frattura scomposta. Entra l’ex Genoa ed è subito devastante, rete spettacolare compresa. Ha continuato ad esserlo anche nelle quattro partite di campionato. In gare ufficiali per lui sono già due i gol.

Leggi anche