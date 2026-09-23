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Suppletive a Reggio, Frank Benedetto chiude la campagna elettorale al Cineteatro Odeon

Benedetto chiuderà il percorso di incontri sul territorio con un appuntamento dedicato ai temi al centro della sua candidatura e del programma del centrosinistra

23 Settembre 2026 - 11:58 | di Redazione

frank benedetto

Ultimo appuntamento pubblico per Frank Benedetto, candidato del centrosinistra alle elezioni suppletive della Camera nel collegio uninominale U05 di Reggio Calabria.

Secondo quanto raccolto, venerdì 25 settembre, alle ore 17:00, il Cineteatro Odeon di Reggio Calabria ospiterà il comizio conclusivo della campagna elettorale, occasione finale di confronto con sostenitori ed elettori prima del voto del 27 e 28 settembre.

Benedetto chiuderà il percorso di incontri sul territorio con un appuntamento dedicato ai temi al centro della sua candidatura e del programma del centrosinistra.

L’iniziativa arriva al termine di una campagna elettorale che ha visto il candidato impegnato in diversi momenti di ascolto e confronto con cittadini, associazioni e realtà del territorio reggino. Sul palco saranno presenti anche esponenti delle forze politiche che sostengono la candidatura.

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