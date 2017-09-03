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CRTM, ultimi giorni per visitare l’Ospedale delle Tartarughe

Ultimi giorni per visitare il Centro Recupero Tartarughe Marine di Brancaleone, aperto al pubblico fino al 10 settembre senza prenotazione

03 Settembre 2017 - 12:10 | di Redazione

Centro Recupero Tartarughe Marine di Brancaleone (CRTM), l'Ospedale delle Tartarughe

Un vero e proprio Ospedale per tartarughe marine, in Calabria. E la possibilità di visitarlo. Ancora per qualche giorno. Il personale ricorda a tutti gli interessati che è ancora possibile far visita alla struttura con le tartarughe marine ricoverate fino al 10 settembre 2017. Il Centro è aperto al pubblico negli orari 10.00 – 12.00 e 17.00 – 19.00, senza bisogno di prenotare.

COSTO: per la visita è richiesto un contributo a persona, di importo libero, a sostegno dell’ospedale e delle tartarughe marine ricoverate.

Gli orari potranno subire variazioni, anche senza preavviso, dovute a urgenze sanitarie, recuperi o rilasci in mare.

La visita: la visita si svolge nella sala vasche dove ci sono gli esemplari in degenza, e il personale vi spiegherà tutto sul perché si trovano qui e in che modo ognuno di noi può salvarle.

Un centro attivo 365 giorni l’anno

Il CRTM Brancaleone è attivo 365 giorni l’anno. Si occupa di soccorrere e curare gli esemplari rinvenuti in difficoltà su tutto il territorio regionale. 

Per il soccorso la struttura è attiva h24, tutto l’anno, ma al pubblico è aperto soltanto nei mesi estivi, da giugno a settembre, periodo in cui è possibile venire a visitarlo. 

Perché visitare il centro: le voci dei visitatori

Perché visitare il Crtm di Brancaleone? Lo abbiamo chiesto a chi è venuto a trovarci:

  • “perché è meraviglioso vedere con quanto amore i volontari si prendono cura di questi animali in pericolo di estinzione” 
  • “perché le tartarughe marine sono animali che avremmo potuto vedere solo nei documentari, e invece si trovano proprio qui nei nostri mari, e vanno aiutate”
  • “perché l’uomo, con il suo inquinamento e pesca selvaggia sta distruggendo il mare, ed è nostro dovere morale quantomeno prenderne coscienza”
  • “perché a volte non occorre andare troppo lontano per dare un aiuto concreto alla natura”
  • “perché incontrare gli occhi di questi animali sofferenti a causa nostra ti scuote dentro, e ti sprona a fare qualcosa per aiutarli”

E tu? Cosa aspetti a visitare l’Ospedale delle Tartarughe Marine? Vieni a trovarci!

Contatti: email: info@crtmbrancaleone.it – tel. 0964 933347 – web: www.crtmbrancaleone.it

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