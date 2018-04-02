di Giuseppe Lo Presti – Tenacia, passione e voglia di vittoria, Domenico Messineo del team Just Do It si è aggiudicato il premio MVP del mese di Marzo al termine del sondaggio promosso dal sito Just Basket.

E’ un CSI Free che, come già accennato nel precedente articolo (Link) ci sta stupendo con le tante novità e iniziative portate sul web.

1481 voti su circa 10’000 totali hanno permesso a Messineo di aggiudicarsi il tanto ambito premio che gli consentirà di accedere all’ALL STAR GAME di fine campionato, è stata una vittoria conquistata con tanta determinazione sia in campo che fuori, proprio perchè il classe ’95 del team nero-arancio, nonostante un brutto infortunio che, in teoria, lo avrebbe dovuto tenere lontano dal terreno di gioco, ha segnato punti e disputato partite contro ogni previsione; ma chi conosce Domenico, sa già che la sua caparbietà è una caratteristica ben spiccata della sua personalità.

Le parole di Domenico Messineo

Qui le parole del vincitore Domenico Messineo:

“Innanzitutto volevo ringraziare tutti i votanti, miei e non, perche hanno permesso di mandare avanti questo sondaggio con le loro numerose visite sul sito Just Basket, con i loro voti che arrivavano incessanti, 24 ore su 24. Riguardo i miei oltre 1400 voti volevo aprire una piccola parentesi. Come dicevo qualche giorno fa ai miei compagni di squadra, io non sono un amante di votazioni, sondaggi e roba del genere, però questa volta c’e stato quel qualcosa in piu che mi ha dato la voglia di continuare a seguirlo fino all’ultimo minuto dell’ultimo giorno disponibile per votare. Questo “qualcosa” è stata la vicinanza dei miei parenti e amici che hanno vivamente partecipato insieme a me, votando TUTTI i giorni e coinvolgendo sempre piu persone , ed è proprio grazie a loro se sono risucito a spuntarla su un Genoese che non ha mollato un colpo fino all’ultimo giorno. Questa vicinanza da parte di tutti mi ha gratificato molto, perche mi ha fatto capire che la gente tiene veramente a me, e non perche io sappia giocare bene o male a basket, ma soprattutto perche mi vuole bene al di fuori dal campo, che è la cosa per me piu importante, a partire dai miei compagni di squadra, che considero tutti come dei fratelli, passando per gli zii, i cugini, e tutti coloro che mi frequentano e mi vogliono bene. Vedere un amico che ti dice “Domi ti sto votando con tutti i telefoni dei miei familiari perche voglio che vinci tu” oppure vedere uno zio che ti chiama alle 11 di sera per dirti “forza siamo in vantaggio, Però non molliamo che l’avversario è forte e ci puo recuperare”… sono cose che ti riempiono il cuore.

I ringraziamenti finali

E’ doveroso ringraziare anche tutti gli organizzatori di questo campionato, il CSI Free, che da la possibilità a tutti di poter giocare al loro sport preferito, grandi e piccoli, lavoratori e non, con l’unico scopo di DIVERTIRSI, che a mio avviso dovrebbe essere l’essenza di ogni sportUn grazie anche al sito Just Basket che promuove giornalmente iniziative e che oltre a presentare questi sondaggi strepitosi, ci tiene anche aggiornati sul nostro campionato con classifiche, tabellini, calendari, classifiche marcatori, roster, interviste e tutto ciò che serve per dare informazioni riguardanti appunto tutte le partite di questo campionato Free, in modo da rendere tutti partecipi, anche fuori dal campo, anche quando c’e una pausa dal campionato, oppure un turno di riposo. Adesso non resta che concentrarci sulla prossima partita di campionato con la mia “Just Do It”, visto che andremo ad affrontare una squadra molto forte e tenace, che sta recuperando posizioni in classifica giornata dopo giornata, ovvero gli “Stingers”. Spero adesso che coloro i quali mi hanno votato, vengano anche a supportarmi in questa partita di enorme importanza. Ringrazio CityNow per avermi concesso questa breve dichiarazione.

Ringrazio ancora tutti gli amici lettori, gli mando i migliori auguri di Pasqua e… vi aspetto in campo l’8 aprile alle 18.00 al Palacolor di Pellaro, buona giornata a tutti”.