La Viola Reggio Calabria in terra campana si è presentata col roster al completo. Scafati reduce di cinque vittorie consecutive affronta il match al PalaMangano con la voglia di puntare a rimanere in alta classifica.

La partenza della Viola con le triple di Fabi

PRIMO QUARTO. Dopo una serie di errori da parte di entrambe le compagini è Fabi con una tripla a portare avanti la Viola. Un altro tiro da tre dell’argentino porta a 6-0 il punteggio. Santiangeli realizza i primi due punti per Scafati. Risponde Pacher. A Santiangeli risponde con una penetrazione Roberts. Alla tripla di Ammannato risponde Baldassarre. Alla tripla di Spizzichini risponde la penetrazione di Pacher. 16 a 19 per i neroarancio. Dopo qualche errore di troppo da parte di entrambi, realizza Lawrence. Ammanato inventa il canestro del -1. Agbogan va a referto con una realizzazione importante che tiene i reggini sul +3.

SECONDO QUARTO. Errori per entrambi i quintetti. Prima Baldassare e poi Carnovali portano sul +5 i neroarancio. Carnovali con una tripla, punisce Scafati. Altrettanto fa Spizzichini con un canestro dal perimetro. Pacher realizza. Successivamente Crow per Scafati. Il punteggio è sempre sul + 5 per i reggini. Una palla persa dà la possibilità a Scafati di realizzare e portare a 3 punti dalla Viola. L’ultimo possesso prima dell’intervallo è neroarancio, Benvenuti realizza e si prende il fallo. Non realizza il tiro libero. Il punteggio è di 33 a 38 al PalaMangano.

Il terzo quarto: Scafati rientra e sorpassa

TERZO QUARTO. Rientra bene Scafati sul parquet recuperando due punti. Ma Fabi con i tiri liberi realizzati ristabilisce le distanze. Si viaggia sul +5 per la Viola. Ammannato in penetrazione realizza anche il canestro aggiuntivo. Pacher realizza il +4. LA Viola prova ad allontanarsi con il +6 firmato Roberts. Ammannato accorcia le distanze con due tiri liberi realizzati. Spizzichini avvicina Scafati a solo due punti distanze da Reggio Calabria. Fabi due tiri liberi. Lawrence mette una tripla ed avvicina ulteriormente i campani . Caroti realizza uno solo dei due tiri liberi a disposizione. Il pareggio è firmato Romeo. Si infiamma il match. 47 a 47 il punteggio. Crow in penetrazione porta in vantaggio Scafati. Riequilibra Baldassarre. Lawrence mette una tripla. Pacher subisce fallo e realizza entrambi i tiri liberi avvicinando i neroarancio sul -1. Baldassare realizza un solo tiro libero. Spizzichini va a canestro ma una tripla di Fabi riavvicina la Viola a -1. 56 a 55 per i padroni di casa.

ULTIMO QUARTO. Un solo punto di distacco tra le due squadre. Tanti gli errori ad inizio del quarto. Molto nervosismo in campo. Rossato mette una tripla riportandosi in vantaggio. Crow ristabilisce la parità. Spizzichini realizza il 60 a 58 e Romeo il +4. Rossato subisce fallo su un tiro da tre. Realizza due dei tiri liberi a disposizione. + 2 Scafati. Caroti pareggia. Lawrence subisce fallo, realizza un canestro. Ancora Scafati con Crow segna e si procura un libero che sbaglia. Una penetrazione di Rossato porta sul -1 la Viola. A 2:28 la partita è apertissima. Pacher realizza il sorpasso. Rossato recupera palla e porta a +3 la Viola. Rossato con un 2 su 2 porta a +5 la Viola a 30 secondi dalla fine. Scafati con Spizzichini penetra e si porta sul -3. Pacher mette due tiri liberi dopo aver subito fallo su Ammannato. +5 della Viola. Un’altra penetrazione di Scafati porta sul -3. Fabi realizza due tiri liberi. Una tripla di Crow riavvicina Scafati. Caroti realizza entrambi i tiri liberi. Sono quelli della vittoria. E’ festa neroarancio.

Il tabellino finale

GIVOVA SCAFATI 72

METEXTRA VIOLA REGGIO CALABRIA 76

Primo periodo: 20-23

Secondo periodo: 33-38 (13-15)

Terzo periodo: 56-55 (23-17)

Quarto periodo: 72-76 (16-21) FINALE

GIVOVA SCAFATI: Ammannato 16, Pipitone, Lawrence 12, Spizzichini G. 12, Santiangeli 4, Ranuzzi 4, Crow 15, Spizzichini S. 4, Romeo 4. COACH: Perdichizzi.

METEXTRA VIOLA RC: AJ Pacher 16, Baldassarre 8, Fabi 15, Caroti 5, Roberts 6, Rossato 15, Adbogan 2, Carnovali 7, Benvenuti 2. COACH: Calvani