Calabria, Klaus Davi difende gli autotrasportatori: “Non si può delegittimare la protesta”

«Leggo che con molta superficialità alcuni esponenti politici accusano autotrasportatori, panificatori e agricoltori di collateralismo con mafia e ‘ndrangheta, criminalizzando un movimento sulle cui richieste si può sicuramente discutere ma che non deve assolutamente essere delegittimato con accuse così pesanti. I padroncini sono stati al 90% elettori del centrodestra, come anche i piccoli agricoltori, i titolari di panetterie o di ristoranti e alimentari.

È la quintessenza del popolo del centrodestra, l’ossatura delle partite IVA, quel ceto vessato dai luoghi comuni che Schlein, Conte e i radical chic accusano di non pagare le tasse. Con queste striscianti accuse rischiano di regalare voti al centrosinistra o all’astensione o peggio ancora a Vannacci. E si tratta di decine di migliaia di voti. Meloni intervenga e stoppi questa canea narrativa controproducente»

Klaus Davi al Festival del Sud di Vibo Valentia

Lo ha dichiarato Klaus Davi in questi giorni in Calabria per partecipare domani venerdì 23 ottobre al Festival del Sud al Valentianum di Vibo Valentia in cui presenterà il suo libro “I killer della ‘ndrangheta” insieme a Giuseppe Lombardo, Procuratore aggiunto della Dda di Reggio Calabria, e Mons. Filippo Ramondino, Direttore Archivio Storico Diocesano.