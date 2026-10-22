Klemen Sen trascina la Domotek: ‘Ho grande voglia di vincere ancora. Ora testa a Brescia’

Esordio con vittoria e premio di MVP per Klemen Sen. Il nazionale sloveno è stato il grande protagonista della prima giornata di campionato, trascinando la Domotek Volley Reggio Calabria al successo per 3-2 sul campo dell’Abba Pineto con una prestazione monumentale da 32 punti. Lo schiacciatore ha raccontato le emozioni di un debutto da ricordare.

“Non sapevamo cosa aspettarci prima della partita perché sappiamo che ogni squadra di questo campionato è forte e ci siamo preparati bene per giocare contro l’Abba Pineto. Penso che abbiamo fatto un ottimo lavoro. È stato davvero bello giocare davanti a così tante persone e in un’atmosfera bellissima.

Sono felice di poter giocare per questo gruppo, per la Domotek Reggio Calabria. Siamo davvero una bella squadra, mi sto trovando bene qui. In campo abbiamo avuto buone sensazioni e la chimica della squadra è perfetta”.

Penso che lo staff della nostra squadra stia facendo davvero un ottimo lavoro, guidati da Mister Antonio Polimeni, perché stanno facendo di tutto per aiutare la squadra a rendere al meglio. Sono davvero bravi in queste cose, quindi sono davvero felice di essere qui e di fare cose del genere.

Riguardo alle mie statistiche, io do sempre il massimo e questo è il risultato di ciò. Penso che la cosa più importante del risultato sia che abbiamo vinto 3-2 contro il Pineto e ho grande voglia di vincere ancora.

La Serie A2 è un campionato davvero forte e devi giocare ogni partita al 110% se vuoi vincere. Ci aspettiamo una partita dura perché sappiamo che Brescia ha vinto la Supercoppa d’Italia una settimana fa e sarà una partita davvero difficile“.

La Domotek si gode il suo trascinatore: un debutto da MVP, 32 punti e la consapevolezza di poter contare su un gruppo solido. Il campionato è solo all’inizio, ma le premesse per Reggio Calabria sono decisamente incoraggianti. L’appuntamento? Alle ore 16 di domenica al Palacalafiore per la sfida contro Brescia.