Curva Massimo Rappoccio: ‘Sosteniamo la Viola!’
La Curva Massimo Rappoccio promuove la campagna abbonamenti 2016-2017 per la nuova stagione di Serie A2 di basket della Viola Reggio Calabria
13 Settembre 2016 - 11:18 | di Vincenzo Comi
Di seguito il breve comunicato con il quale la Curva Massimo Rappoccio continua a promuovere la “Campagna Abbonamenti 2016-2017” per la nuova stagione di Serie A2 Basket.
“PER UN ANNO DI TIFO E DIVERTIMENTO…
SOSTENIAMO, TUTTI INSIEME, LA VIOLA E I COLORI NERO-ARANCIO!
SOTTOSCRIVI L’ABBONAMENTO CON LA CURVA MASSIMO RAPPOCCIO
AL PREZZO DI SOLI €65.
Per info contattateci sulla pagina Facebook
“Abbonamenti Curva Massimo Rappoccio”
NOI SIAMO REGGIO CALABRIA!!!”
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