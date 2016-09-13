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Curva Massimo Rappoccio: ‘Sosteniamo la Viola!’

La Curva Massimo Rappoccio promuove la campagna abbonamenti 2016-2017 per la nuova stagione di Serie A2 di basket della Viola Reggio Calabria

13 Settembre 2016 - 11:18 | di Vincenzo Comi

Pro Loco Bocale e il litorale di Bocale I a Reggio Calabria, immagine collegata all'appello

Di seguito il breve comunicato con il quale la Curva Massimo Rappoccio continua a promuovere la “Campagna Abbonamenti 2016-2017” per la nuova stagione di Serie A2 Basket.

“PER UN ANNO DI TIFO E DIVERTIMENTO…

SOSTENIAMO, TUTTI INSIEME, LA VIOLA E I COLORI NERO-ARANCIO!

SOTTOSCRIVI L’ABBONAMENTO CON LA CURVA MASSIMO RAPPOCCIO

AL PREZZO DI SOLI €65.

Per info contattateci sulla pagina Facebook

“Abbonamenti Curva Massimo Rappoccio”

NOI SIAMO REGGIO CALABRIA!!!”

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