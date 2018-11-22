Una storia lunga (quasi) un secolo. Da Gioiellerie Frisina è tempo di Black Friday
Black Friday da Gioiellerie Frisina sul Corso Garibaldi fino a sabato 24 novembre: sconti dal 20 al 40% su gioielli, orologeria e accessori di grandi marchi
22 Novembre 2018 - 18:25 | di Vincenzo Comi
Da Gioiellerie Frisina il Black Friday dura 3 giorni! L’emozione di trovare un intero reparto ricco di promozioni ? Presso la gioielleria situata sul Corso Garibaldi è possibile.
Articoli a prezzi irripetibili di tutti i reparti, promozioni e sconti dal 20% fino al 40%. Un’occasione unica, da afferrare al volo. La tre giorni del Black Friday presso Gioiellerie Frisina è iniziata giovedi 22 novembre e si concluderà sabato 24 novembre, gli sconti riguardano numerosi brand, tra i più esclusivi e ricercati sul mercato.
I marchi in promozione
Cartier, Bulgari, Damiani, Gucci, Chantecler, Unode50 e tanti altri marchi a prezzi più che vantaggiosi, gli sconti riguardano il reparto orologeria, gioielleria e accessori. Assicurata così la possibilità di trovare l’oggetto più adatto alle proprie esigenze, la tre giorni di Black Friday presso Gioiellerie Frisina inoltre si rivela l’occasione ideale per ‘anticipare’ i regali in vista delle prossime festività natalizie.
Una tradizione che dura da quasi un secolo: la nascita del punto vendita di Oppido Mamertina ad opera di Remo Frisina risale infatti 1926, circa 50 anni più tardi si è aggiunto un secondo punto vendita a Reggio Calabria. Siti di riferimento per la soddisfazione degli appassionati di oggetti preziosi che rinvengono in essi un mix di creatività e raffinatezza.
Tre generazioni di gioiellieri
Un passaggio di testimone durato tre generazioni. Dal nonno Remo Frisina all’omonimo nipote, titolare della gioielleria reggina.”L’obiettivo in questi anni è sempre stato quello di mantenere alto lo standard qualitativo che ha contraddistinto la nostra filosofia, lunga quasi un secolo. Gestisco da circa dieci anni il punto vendita di Reggio Calabria -racconta lo stesso Remo Frisina- coniugando la tradizione storica del nostro marchio con le innovazioni e i cambiamenti che si sono avvicendati nel corso del tempo”.
Grazie ai tre giorni del ‘Black Friday’ e alle imperdibili offerte proposte, quale occasione migliore per visitare Gioiellerie Frisina e scoprire da vicino tutti i prodotti con sconti sino al 40%
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