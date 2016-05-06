Da Tru Trussardi il trend 2016: le sneakers per lui e per lei

di Laura Maria Tavella – Il trend calzature per la primavera 2016 richiama inevitabilmente alle sneakers, in particolare bianche.

Adatte sia a lui che a lei, le sneakers sono le calzature ideali per chi ama la praticità, per uno stile sportivo ma senza rinunciare, nel caso delle donne, ad un tocco di femminilità.

I trend più attuali sono il bianco, il colore e gli inserti tech: tra le proposte di Trussardi spiccano le super leggere in tela, dallo stile fresco e leggero o ancora il modello più tecnico, più bombato, dai colori accesi, realizzate con innovativi processi e tessuti all’avanguardia, studiati per favorire una stabilità maggiore del piede.

Un altro ritorno in scena nelle sneakers è il colore metal: via libera, quindi, per lei a un rosa metallizzato, nella nuance Pantone dell’anno o la classica sneaker bianca, da indossare con i classici jeans skinny e maxi bag.

Per lui, il ritorno alle prime sneakers della scena hip hop americana vengono sdrammatizzate da inserti in tela, declinati in stampe estive e vivaci o nei toni del bianco e blu o del verde, per un look sportivo, ma che sa farsi notare.

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