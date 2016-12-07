Dacci una Zampa & Antonio Calarco Tattoo: al via il Paw Tattoo Day
Il 18 dicembre allo studio Art Lab Tattoo si può farsi tatuare la zampa del proprio cane o gatto per 30 euro: il ricavato va a Dacciunazampa Onlus
07 Dicembre 2016 - 12:57 | di Federica Geria
Siete pronti per il 3° PAW TATTOO DAY?
L’unico inimitabile evento firmato Dacciunazampa ft. Antonio Calarco Tattoo!
Dopo i primi due grandi successi, nel 2013 e nel 2015, Dacciunazampa Onlus organizza per la terza volta un evento sensazionale con la collaborazione di Antonio Calarco, tatuatore reggino sensibile al problema randagismo e abbandono nella nostra città.
DOMENICA 18 DICEMBRE 2016 dalle h.10.00 alle 24.00 NO STOP!!!
Dove e come partecipare
Recandovi allo studio ART LAB TATTOO di Antonio Calarco (il primo centro certificato ASL) in Via Vitrioli n° 8 , potrete farvi tatuare l’impronta della zampa del vostro amico a 4 zampe al COSTO BASE DI 30 EURO (grandezza max 3cm x 3cm) .
L’intero ricavato, grazie al buon cuore di Antonio, sarà devoluto all’associazione Dacciunazampa Onlus per contribuire alla realizzazione dell’oasi canina Ohana e al mantenimento dei cani accuditi dall’associazione.
NOVITA’: quest’anno oltre alla zampetta sarà possibile scegliere tra diversi soggetti, sempre a tema, tra cui alcuni dedicati anche ai nostri amici gatti!!!
ATTENZIONE: Per legge solo maggiorenni o minorenni accompagnati da un genitore.
VI ASPETTIAMO NUMEROSI..NON MANCATE!
Le zampette come tatuaggio
PER CHI NON LO SAPESSE:
Le zampette del proprio amico a 4 zampe come tatuaggio – I cani ed i gatti sono, non a caso, considerati i migliori amici dell’uomo. L’affetto e la gioia che riescono a trasmettere li rendono non solo perfetti compagni di gioco per i più piccoli ma anche veri e propri compagni di una vita intera per i loro padroni. Molto spesso l’amore che proviamo per il nostro amico a 4 zampe diventa un tatuaggio ed oltre ai ritratti, un modo molto carino per sigillare il legame con il proprio cane è quello di riprodurre l‘impronta delle sue zampette. Le zampette sono un tatuaggio ideale per portare sempre con se il ricordo degli amici per eccellenza dell’essere umano.
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