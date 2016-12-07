Dacci una Zampa & Antonio Calarco Tattoo: al via il Paw Tattoo Day

Siete pronti per il 3° PAW TATTOO DAY?

L’unico inimitabile evento firmato Dacciunazampa ft. Antonio Calarco Tattoo!

Dopo i primi due grandi successi, nel 2013 e nel 2015, Dacciunazampa Onlus organizza per la terza volta un evento sensazionale con la collaborazione di Antonio Calarco, tatuatore reggino sensibile al problema randagismo e abbandono nella nostra città.

DOMENICA 18 DICEMBRE 2016 dalle h.10.00 alle 24.00 NO STOP!!!

Dove e come partecipare

Recandovi allo studio ART LAB TATTOO di Antonio Calarco (il primo centro certificato ASL) in Via Vitrioli n° 8 , potrete farvi tatuare l’impronta della zampa del vostro amico a 4 zampe al COSTO BASE DI 30 EURO (grandezza max 3cm x 3cm) .

L’intero ricavato, grazie al buon cuore di Antonio, sarà devoluto all’associazione Dacciunazampa Onlus per contribuire alla realizzazione dell’oasi canina Ohana e al mantenimento dei cani accuditi dall’associazione.

NOVITA’: quest’anno oltre alla zampetta sarà possibile scegliere tra diversi soggetti, sempre a tema, tra cui alcuni dedicati anche ai nostri amici gatti!!!

ATTENZIONE: Per legge solo maggiorenni o minorenni accompagnati da un genitore.

VI ASPETTIAMO NUMEROSI..NON MANCATE!

Le zampette come tatuaggio

PER CHI NON LO SAPESSE:

Le zampette del proprio amico a 4 zampe come tatuaggio – I cani ed i gatti sono, non a caso, considerati i migliori amici dell’uomo. L’affetto e la gioia che riescono a trasmettere li rendono non solo perfetti compagni di gioco per i più piccoli ma anche veri e propri compagni di una vita intera per i loro padroni. Molto spesso l’amore che proviamo per il nostro amico a 4 zampe diventa un tatuaggio ed oltre ai ritratti, un modo molto carino per sigillare il legame con il proprio cane è quello di riprodurre l‘impronta delle sue zampette. Le zampette sono un tatuaggio ideale per portare sempre con se il ricordo degli amici per eccellenza dell’essere umano.