Dal 22 al 25 luglio Chiese Aperte ed eventi La Bellezza narrata

Visite guidate gratuite alle chiese del centro storico e tre appuntamenti con La Bellezza narrata: orari, luoghi e programma dal 22 al 25 luglio

Il Progetto Chiese Aperte da luglio a settembre prosegue con le aperture dei siti tappa dell’itinerario che quest’anno investe alcune chiese del centro storico cittadino e delle sue immediate adiacenze, offrendo un servizio di visite guidate gratuite a cura dei volontari dell’Associaizone Did.Ar.T. Didattica Arte Territorio.

In particolare, saranno visitabili venerdì 22 luglio h 10-13 le chiese di San Giovanni extra muros (alle spalle di San Giorgio al Corso, ingresso lato Tapis roulant), Gesù e Maria (su via Torrione), Rosario (su via Schenez) e Ottimati (aperta anche h 16-18); venerdì 22 luglio h 18-20 le chiese di San Giuseppe al Corso, San Giovanni extra muros, Santo Cristo (su via Miraglia), San Pietro al Calopinace e Graziella a Sbarre; sabato 23 luglio h 10-13 gli Ottimati e h 18-20 San Giovanni extra muros.

Per il ciclo di eventi La Bellezza narrata, a cura dell’Associazione Did.Ar.T., venerdì 22 luglio h 21 nel Chiostro di San Giorgio al Corso si terrà il Concerto dell’Ensemble di Fiati del Conservatorio “Francesco Cilea” di Reggio Calabria, a cura della professoressa Lucia Marino. L’Ottetto di clarinetti, formatosi durante l’anno accademico 2015-2016, nasce dal desiderio di far suonare insieme i migliori studenti del Conservatorio Cilea non nella classica formazione solistica. Grazie alla collaborazione tra le classi di clarinetto e flauto, con la guida della prof.ssa Lucia Marino, gli studenti affrontano un repertorio che spazia dalle Suite di Johann Sebastian Bach a Claude Debussy, esplorando, attraverso un ensemble inusuale, l’elaborazione che i diversi compositori, in epoche differenti, hanno fatto del concetto di danza, influenzati spesso dalla tradizione popolare e tradizionale.

Le letture al tramonto del 25 luglio

Lunedì 25 luglio h 19 nel largo antistante la chiesa di Sant’Antonio ad Archi (pregevole testimonianza architettonica medievale) si svolgerà l’evento “Questo mare è pieno di voci…” Nostoi e popoli in fuga. Letture al tramonto: Fabio Cuzzola, docente di lettere del Liceo classico di Cittanova e membro del collettivo di scrittori Lou Palanca, guiderà i presenti in un viaggio alla riscoperta di narrazioni millenarie e contemporanee per riflettere insieme sulle nuove frontiere da attraversare. L’idea nasce dall’incontro con la bellezza incontenibile dell’area dello Stretto, che va ben oltre i tre chilometri che separano le due coste di Calabria e Sicilia: questo contesto è da secoli fonte per poeti, scrittori e narratori delle culture più svariate, ispirando storie che leggiamo e tramandiamo, spesso senza soffermarci su valori e messaggi più profondi che in esse si celano.

Il ciclo di eventi estivi La Bellezza narrata, in programma fino al mese di settembre, si avvale del patrocinio del Comune di Reggio Calabria e del Museo diocesano e del partnerariato del Conservatorio Cilea, del Club di Territorio TCI Reggio Calabria, di Slow Food Reggio Area Grecanica, della Libreria AVE e del Centro Internazionale Scrittori (CIS) Calabria; media sponsor Radio Antenna Febea.

Brochure e informazioni per i visitatori

Presso le chiese interessate e al Museo diocesano sono disponibili brochure illustrative dell’itinerario di visita Chiese Aperte.