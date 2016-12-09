Dal 9 dicembre il Villaggio Di Babbo Natale

Il 9 e 10 dicembre Bovalino Superiore si trasforma nel Villaggio di Babbo Natale, con trenino navetta, giochi in piazza, stand gastronomici e animazione

Dal 9 al 10 dicembre Bovalino Superiore per la prima volta si trasformerà nel Villaggio di Babbo Natale, con animazione, artigianato locale, stand eno gastronomici, teatro, giochi in piazza, il tutto grazie alla cooperazione di varie Associazioni del posto, con il patrocinio sia del Comune di Bovalino che del Consiglio Regionale della Calabria, inoltre ci sarà il trenino che servirà da navetta che collega Bovalino Marina e Benestare.

Per tutte le due sere i più piccoli potranno lasciare la loro letterina direttamente a Babbo Natale che sarà sul posto ad aspettarli.

Programma:

Il programma del 9 e 10 dicembre

– 9 e 10 dicembre 2016 –

Bovalino Superiore

Il TRENINO DI BABBO NATALE vi porterà al Villaggio

CORSE DA BOVALINO: PIAZZA MARINO ORE 16.30 E 17.30

CORSE DA POZZO: PIAZZA 16.45 E 17.45

CORSE DA BENESTARE: VILLA COMUNALE ORE 17.00 E 18.00

PROGRAMMA 9 dicembre

ore 18. 30 Raduno dei bimbi in piazza Costanzo II e formazione delle squadre;

ore 20.00 Giochi in Piazza;

ore 21.30 Animazione serale a cura della ABC entertainement&event

STAND GASTONOMICI, ARTIGIANATO, MUSICA E DIVERTIMENTO

PROGRAMMA 10 dicembre

ore 18.30 Raduno in piazza Costanzo II

ore 20.00 Giochi in piazza

ore 21.30 Animazione serale a cura del Gruppo Spontaneo “Le scarpe di Babbo Natale”

STAND GASTRONOMICI, ARTIGIANATO, MUSICA E DIVERTIMENTO

TUTTE LE SERE SARA’ POSSIBILE INCONTRARE IL VERO BABBO NATALE!!!!!!!!

per le iscrizioni e info si legga quanto riportato in locandina

Avvertenze e costo dell’iscrizione

NB: