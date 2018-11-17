Superato anche l’ultimo traguardo, il sogno è diventato realtà. Il reggino Cristian Bilardi si conferma breaker dal talento purissimo, le sue qualità non sono passate inosservate ai giudici di Amici che lo hanno ufficialmente inserito nel cast allievi della nuova edizione.

Su Canale 5 è andata in onda la puntata con le ultime scelte, superati i casting è arrivato il momento più difficile e delicato, ovvero la scelta degli allievi che andranno a comporre il cast della nuova edizione.

Bilardi, in arte Mowgli, ha superato la difficile e numerosa concorrenza. Si tratta dell’ennesimo successo ottenuto dal breaker reggino, seppur giovanissimo diventato un’istituzione della break dance.

I successi del 2018 di Mowgli

Bilardi infatti in questo 2018 ha vinto la prima edizione italiana del Red Bull Dance Your Style (evento dedicato alla street dance e momento finale di On Dance, il festival milanese sulla danza diretto da Roberto Bolle) e ha partecipato al Red Bull BC One World Final, la più importante competizione di breakdance “uno contro uno” del mondo.

CLICCA QUI per vedere il video del casting di Amici.

Il casting di Martina Faccioli

Reggio Calabria può esultare per l’ingresso di Mowgli ma non per la Martina Faccioli. La cantante reggina dopo aver superato i primi due casting si è fermata sul più bello. Per lei il sogno di partecipare al seguitissimo programma di Canale 5 purtroppo si è infranto.

QUI IL VIDEO dell’intervista rilasciata pochi mesi fa da Cristian Bilardi ai microfoni di Citynow.

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