La cantante reggina Martina Faccioli supera il secondo casting di Amici e stupisce i professori, tra cui Alex Britti: il video

Il grande sogno si avvicina. Tra gli aspiranti partecipanti alla nuova edizione di ‘Amici‘ c’è anche la reggina Martina Faccioli, cantante.

E’ ancora presto per capire se Martina prenderà ufficialmente parte alla nuova edizione del celebre programma di Maria De Filippi, ma i primi step hanno dato esito positivo. Grazie ad una brillante interpretazione e una voce che evidenzia un indubbio talento, Martina Faccioli ha superato il secondo casting, stupendo tutti i professori, tra i quali il cantautore Alex Britti.

Tanti gli amici che sui social stanno tifando per Martina e sperano che la cantante reggina realizzi il suo sogno partecipando alla nuova edizione di Amici. CLICCA QUI per vedere il video.